Harmonikaorchester sammelt Spende für Tansania

Das Biberacher Harmonikaorchester hat bei seinem traditionellen Adventskonzert 868 Euro für die Missionsstation Ndanda in Tansania gesammelt und viele helle musikalische Momente an die Zuhörer verteilt.

Unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll gelangen unterschiedliche Musikstücke vom Präludium über eine Sinfonia bis zum Pastorale in der Kirche zur Hl. Dreifaltigkeit. Das Programm verbreitete eine besinnliche Stimmung zum Beginn des Advent. Die Solistin Katrin Egging verzauberte zusammen mit dem Orchester alle beim „Adagio aus dem Klarinettenkonzert in A-Dur“ von W. A. Mozart. Malerisch zeichnete das Holzblasinstrument weiche Tonbögen während die Akkordeonspieler die Melodie trugen.

Am Beginn stand das „Präludium und Fuge in C-Dur“ von J. S. Bach, bei dem sich ein flottes Präludium mit einer schönen Fuge abwechselte. Danach erklang wunderschön auf dem Akkordeon das weiche „Air aus der Suite D-Dur“ ebenfalls von J. S. Bach. Etwas Besonderes konnten die Zuhörer bei der „Sinfonia funèbre“ wahrnehmen. Bei den „Episodes sur un image“ von H. G. Kölz angelehnt an die musikalische Betrachtung eines Bildes mit christlichem Motiv vom wundersamen Fischfang, zeigte das Akkordeonorchester seine ganze Klangpalette. Nach dem gemeinsamen Adagio mit der Klarinettistin erklang gekonnt und fein aufeinander abgestimmt die „Sinfonia in B“ von J. Christian Bach in drei Sätzen auf dem Akkordeon. Traditionell beendete das „Biberacher Pastorale“ das diesjährige Adventskonzert.