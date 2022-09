Hard & Heavy-Festival mit drei Bands im Abdera

Nach der pandemiebedingten Pause startet die Rock-Initiative-Biberach am 17. September wieder durch. Unter dem Motto „We love to rock“ werden drei Biberacher Bands an diesem Abend in der Kulturhalle Abdera die Herzen der Hard- und Heavy-Fans höher schlagen lassen. Zu hören gebe es ausschließlich Eigenkompositionen, teilt der Veranstalter mit.

Die Rebel Guns bieten Southern Rock seit 2016. Nach dem tragischen Tod von Gitarrist Frank Ellinger haben die verbliebenen Musiker, ganz im Sinne ihres Bandgründers, schlagkräftige Unterstützung durch Marius Fiseli erhalten. Zusammen zelebrieren sie die durchweg eigenen Kompositionen getreu ihrem Motto „Long live Rock ’n’ Roll“. Ihre Songs sind angelehnt an große Vorbilder wie Molly Hatchet oder Lynyrd Skynyrd.

Die Band Edge of Blame wurde im Juni 2012 in Illertissen noch unter dem Namen Overdose mit dem Ziel gegründet, das Rockpublikum durch handgemachte Hardrock-Kompositionen zu begeistern. Durch die verschiedenen Einflüsse der vier Rocker entwickelte sich eine ausgewogene Mischung aus schnellen bis langsamen Liedern. Als Live-Musiker verstehen es Edge of Blame, Club-Gigs bis hin zu Open-Air-Konzerten zu rocken. Im September 2019 erschien ihr letzter Longplayer „Predicted of my Soul“ bei 7hard Records.

Noch recht jung ist die Band Lies Asleep. Die Melodic-Metal-Band wurde 2019 gegründet. Nach mehreren Corona-Pausen hat sich die Band im Proberaum ausgetobt und stellt den Heavy-Fans ihre von Bands wie Visions of Atlantis oder Alestorm inspirierten Songs vor. Ihr erster Auftritt beim Musikfrühling in diesem Jahr sorgte für positive Resonanz und war ein Erfolg.

Der Einlass zum Konzert im Abdera ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro an der Abendkasse (ermäßigt 16 Euro für Azubis, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte). Am Konzertabend gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.