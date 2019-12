Hansen gelingt große Überraschung

Qualifikant Christian Hansen (Marienburger SC) hat bei den 48. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach für eine große Überraschung gesorgt. Er warf den an vier gesetzten Louis Weßels (Bielefelder TTC) mit 6:4, 6:4 aus dem Turnier. Die wiederum mehr als 400 Zuschauer sahen am Donnerstag insgesamt elf Matches der zweiten Runde. Am Freitag stehen die Viertelfinalspiele bei den Frauen und Männer auf dem Programm. Spielbeginn ist um 11 Uhr.

„Ich bin einfach sprachlos. Das Erreichen des Viertelfinales ist der größte Erfolg meiner Karriere“, sagte der 30 Jahre alte Kölner Christian Hansen nach seinem Überraschungscoup. In der Runde der letzten acht bekommt es Hansen nun mit Johann Willems (TC Wolfsberg Pforzheim), der Nummer acht der Setzliste, zu tun. Mit Rene Schulte (TC Bad Homburg) ist ein weiterer gesetzter Spieler nicht mehr im Titelrennen dabei. Die Nummer acht des Felds, Halbfinalist von 2018, musste gegen Jordi Walder (TC Iserlohn) die Segel streichen. Der 21-jährige Westfale siegte mit 4:6, 7:6 (5), 6:4. Auch für den an drei gesetzten Johannes Härteis (BASF TC Ludwigshafen) ist das Turnier zu Ende. Leonard von Hindte (Der Club an der Alster) setzte sich gegen den 23-Jährigen mit 6:4, 6:2 durch.

Bei den Frauen musste sich ebenfalls die Nummer drei des Felds verabschieden. In einer hochklassigen Begegnung unterlag Jule Niemeier (TC Bad Vilbel) gegen Alexandra Vecic (TC Tübingen), der Lokalmatadorin aus Württemberg. Die deutsche U18-Meisterin aus dem Porsche-Junior-Team siegte nervenstark mit 6:4, 2:6 und 7:5. „Ich habe mich an ein Match bei den deutschen Jugendmeisterschaften erinnert, wo es ebenfalls bei 5:2-Führung im dritten Satz nochmals eng wurde und gedacht, wenn es dort geklappt hat, warum nicht auch hier“, so die 17-Jährige selbstbewusst. Im Viertelfinale trifft sie nun auf die an sechs gesetzte Vorjahreshalbfinalistin Lara Schmidt (TC BW Dresden-Blasewitz). „Mit Sicherheit auch eine machbare Aufgabe, aber morgen ist ein neuer Tag“, sagte Vecic.

Wenig Probleme hatten dagegen die beiden Topgesetzten der Frauenkonkurrenz, um ins Viertelfinale vorzustoßen. Die Nummer eins des Felds, Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen), siegte gegen Anja Wildgruber (MTTC Iphitos München) mit 6:2, 6:4 und die an zwei gesetzte Antonia Lottner (TC Bad Vilbel) bezwang Sarah Müller (TUS Neunkirchen) mit 6:1, 7:5.

Spannend machte es die Nummer zwei des Felds, Daniel Masur (Tennispark Versmold), gegen Kai Lemstra (TC Aschheim). Masur benötigte 1:37 Stunden, um die Partie letztlich mit 2:6, 6:2 und 6:4 zu gewinnen. Noch länger dauerte die Partie zwischen dem Topgesetzten Julian Lenz (TC Bad Homburg) und Yannick Born (Kölner THC Stadion RW). Nach 2:11 Stunden hieß der Sieger Julian Lenz. Er siegte mit 2:6, 7:6 und 6:3.