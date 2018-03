Hans Bernd Sick folgt auf Wolfgang Grimm

Beim Verein „Städte Partner Biberach ist eine Ära zu Ende gegangen: Nach 41 Jahren im Vorstand hat Wolfgang Grimm bei der Mitgliederversammlung nicht mehr kandidiert. Zu seinem Nachfolger wurde Hans-Bernd Sicke gewählt. Nach 16 Jahren als Schatzmeister hörte auch Karl Daiber auf. Auch Ludger Semmelmann gab den Vorsitze des Schweidnitz-Ausschusses ab.

Gleich zu Beginn würdigte Wolfgang Grimm würdigte die Telawi-Ausschussvorsitzende Hildegard Groner, die unerwartet verstarb und am Tag vor der Versammlung beerdigt wurde. Eigentlich hatte sie sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen wollen.

103 Veranstaltungen und rund 900 Begegnungen, mit vier Jubiläen (20 Jahre Freundschaftliche Verbundenheit mit Guernsey, 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Telawi, 40 Jahre Städte Partner Biberach und die Feierlichkeiten zum 50-jährigen der Städtepartnerschaft mit Valence) hat der Verein 2017 auf die Beine gestellt. Außerdem wurden sieben langjährigen Aktiven in Sachen Städtepartnerschaft beim Bürgertag der Stadt im Oktober geehrt.

Die Ausschussvorsitzenden Christine Biefel (Asti), Helga Reiser (Guernsey), Ludger Semmelmann (Schweidnitz), Birgit Kiene als stellvertretende Telawi-Ausschussvorsitzende, Christa Baumgärtner (Tendring District) und Brigitte Burrichter (Valence) berichteten von den zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Ludger Semmelmann verabschiedete sich mit persönlichen Worten nach 26 aktiven Jahren ins zweite Glied. Zwar falle ihm der Abschied schwer, aber es sei Zeit für den Stabwechsel.

Viele Zahlen hatte Schatzmeister Karl Daiber zu verlesen. So haben die beiden großen Veranstaltungen, das 40-jährige Vereinsbestehen und die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Valence, den Kassenstand spürbar gesenkt.

Wolfgang Grimm verabschiedete Karl Daiber, Ludger Semmelmann und auch die beiden Kassenprüfer Claudia Volz und Siegfried Assfalg mit launigen Worten und kleinen Geschenken. Als seine letzte Amtshandlung bedankte es sich bei den vielen Mitstreitern über all die Jahre hinweg; er freue sich, dass sich geeignete Nachfolger gefunden haben und er sei zuversichtlich, dass sich der Verein auch mit dem neuen Vorstand in guten Händen befindet.

Der stellvertretende Vorsitzende Hans-Bernd Sick bedankte sich im bei Wolfgang Grimm für die 41 Jahre Vorstandstätigkeit. In dieser Zeit wuchs der Verein von neun auf rund 650 Mitglieder, und mit allen Partnerstädten funktioniere der Austausch. Er überreichte Grimm, der immer noch jeden Tag joggt, Laufschuhe – auch damit er immer auf dem Laufenden bleiben möge. Mit minutenlangem Beifall wurde Wolfgang Grimm von den zahlreich erschienenen Mitgliedern als Vorsitzender verabschiedet.

Neuer Vorstand

Zu Grimms Nachfolger wurde anschließend der bisherige Stellvertreter Hans-Bernd Sick gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist jetzt Holger Kniep. Neuer Schatzmeister ist Alexander Banert. Für Technik und Veranstaltungen sind Jürgen Sterzel und Alexandra Reich zuständig. Den Guernsey-Ausschuss leitet Helga Reiser und Claudia Zweil; dem Schweidnitz-Ausschuss steht Malgorzata Jasińska-Reich vor, den Tendring-Ausschuss leitet Christa Baumgärtner. Vereinsbetreuer ist Michael Elsner, Kassenprüfer sind Karl Daiber und Peter Kiene.

Die Wahl des Tealwi-Ausschusses wurde auf die nächste Mitgliederversammlung verschoben. Birgit Kiene wird den Ausschuss vorerst kommissarisch leiten. Für den Posten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit fand sich niemand, hier wird weiter nach einer geeigneten Person gesucht.

Der neue Vorsitzende Hans-Bernd Sick blickte voraus auf die kommenden Aktivitäten. Er äußerte sich zuversichtlich, dass die neue Vorstandschaft mit Unterstützung der Ausschüsse und weiterer Mitglieder die bisherige Erfolgsgeschichte fortschreiben werde. Zusätzliche Unterstützung erhält der Vorstand ab 1. April durch eine 450-Euro-Kraft, die die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder bei der Verwaltung unterstützen wird. Sick stellte die zukünftige Mitarbeiterin Fiona Gibson kurz vor.

Nicht nur für die verwaiste Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch für das Thema Jugend – darunter fallen unter anderem Schüleraustausch, Praktika, studentischer Austausch, sowie Kontakte zum Jugendparlament – sollen weitere Mitstreiter gesucht werden. Des Weiteren muss der Verein Anstrengungen unternehmen, zukünftig für die Finanzierung von einzelnen Aktivitäten Sponsoren zu gewinnen.

Anstehende Termine sind die Teilnahme bei der Ehrenamtsmesse am 14. April in der Stadthalle, sowie das 30-jährige Bestehen de Städtepartnerschaft mit Telawi vom 4. bis 6. Mai, hierbei eingeschlossen der Markt der Partnerstädte am Samstag, 5. Mai.