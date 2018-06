Hanni und Nanni sorgen für Wirbel im Kino

So werden selbst die Stars bei den Biberacher Filmfestspielen nicht mit Foto- und Autogrammwünschen bestürmt, wie die Schwestern Jana und Sophia Münster am Sonntagnachmittag im Biberacher Kino „Traumpalast“. Die 15-jährigen Zwillinge aus der Nähe von Mannheim spielen die Titelrollen in den „Hanni & Nanni“-Filmen, von denen der dritte Teil im „Traumpalast“ als Vorpremiere zu sehen war.

Hanni und Nanni, die beiden Internatsschülerinnen aus der gleichnamigen Buchreihe von Enid Blyton, erwarten darin in ihrem Internat Lindenhof die Ankunft von englischen Austauschschülerinnen. Diese entpuppen sich dann allerdings als männliche Schülergruppe, was für jede Menge Aufregung sorgt.

Aufgeregt waren auch die rund 200 Kinder, zum Großteil Mädchen, als die Zwillingsschwestern nach dem Ende des Films in den Kinosaal kamen, um zusammen mit Regisseurin Dagmar Seume Fragen zu beantworten.

Ob das Internat im Film ihre echte Schule sei, wollte ein Mädchen wissen. „Nein, das ist das Schloss Faber-Castell bei Nürnberg“, erklärt ihr Jana Münster. Sie und ihre Schwester gehen im realen Leben in die achte Klasse einer Mannheimer Schule.

Vor den Hanni-und-Nanni-Filmen, von denen der erste vor vier Jahren gedreht wurde, hätten beide noch nie mit der Filmschauspielerei zu tun gehabt, erzählen sie den Kindern im Kino. „Ich habe damals im Internet einen Aufruf gelesen, dass Zwillinge für den ersten Hanni-und-Nanni-Film gesucht werden, und habe meine Schwester und mich angemeldet“, erzählt Sophia. Nach zwei Castings hätten sie die Rollen bekommen.

Wie man sie denn voneinander unterscheiden könne, wollte ein Kind von den Zwillingsschwestern wissen. „Wir haben natürlich einen unterschiedlichen Charakter“, sagte Sophia, außerdem habe ihre Schwester ein kleines Muttermal über der Augenbraue.

38 Tage haben die beiden, hauptsächlich während der vergangenen Sommerferien gedreht. Von der Schule brauchten sie eine Genehmigung, um auch nach den Ferien noch weiter zu den Dreharbeiten zu dürfen.

Kein Halten gab es anschließend, als sich beiden Schwestern an einem Tischchen im Kinofoyer Autogramme schrieben und sich bereitwillig eine Stunde lang mit den Kindern fotografieren ließen. Sie taten das bestens gelaunt und signierten neben Autogrammkarten und Büchern auch Schuhe, Taschen, Armbanduhren oder auch so manchen Arm, wenn das gewünscht war. Da war keine Spur von Starallüren zu sehen.

„Kommst du mich mal besuchen?“

Manche Kinder waren schlichtweg überwältigt, andere umarmten die Zwillingsschwestern und wollten sie kaum wieder loslassen. „Kommst du mich mal besuchen?“, fragte ein kleines Mädchen Sophia Münster, die sich neben sie gekniet hatte. Und die Kleine kämpfte dann doch etwas mit den Tränen, als ihr die junge Schauspielerin versuchte zu erklären, dass das etwas schwierig wird: „Weißt du, wir wohnen etwas zu weit weg von dir.“ Dafür gab es eine innige Umarmung. Und den „Hanni & Nanni“-Film hat sich die Kleine am Sonntag sicher nicht zum letzten Mal angesehen.

Der Film „Hanni Nanni 3“ kommt am Donnerstag, 9. Mai, offiziell in die deutschen Kinos.