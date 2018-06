Hannes Kusterer sichert sich U14-Gesamtsieg

Der Nachwuchstriathlet Hannes Kusterer von der TG Biberach hat sich in der Altersklasse (AK) U14 den Sieg in der Serienwertung bei der 41. Oberschwäbischen Crosslaufserie gesichert. Diesen machte er durch Rang eins beim Finale in Vogt perfekt.

Hannes Kusterer bewältigte in Vogt die Distanz von circa 1000 Meter in der U14 in 4:38,0 Minuten und verwies seinen härtesten Konkurrenten Niko Mayer vom TSV Erbach mit zwei Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Die Siege in Birkenhard und Vogt und der zweite Platz in Bad Waldsee reichten für den TG-Triathleten am Ende knapp zum Sieg in der Serienwertung. Beim ersten Rennen in Blitzenreute hatte Kusterer noch verletzungsbedingt pausieren müssen.

Für den TV Dettingen waren bei den Schülerläufen die Geschwister Paul, Emma und Sophia Aumann am Start. Die Streckenlänge betrug eine Runde (circa 500 Meter). Paul Aumann belegte in 3:21 Minuten den zweiten Platz bei den U10-Schülern. Seine Schwester Emma Aumann schaffte in der Klasse U8 der Mädchen den Sprung auf das oberste Podest (3:32 Minuten). Ihre Schwester Sophia erreichte Platz zwei in der Klasse U8 der Mädchen (4:27 Minuten).

Beim Hauptlauf über vier Runden (circa 6,9 Kilometer) belegte Sebastian Kuhn in der Gesamtwertung Rang fünf (4. AK20/22:38 Minuten). Dabei hatte er sich lange Zeit an der Spitze des Rennens behaupten können. Rainer Aumann schaffte es erneut, seine Altersklasse (AK40) zu gewinnen (Gesamtplatz: 12/23:45 Minuten). Die Strecke war insgesamt gut zu laufen, zu 95 Prozent führte sie über Waldwege sowie einen kurzen Trail-Abschnitt.