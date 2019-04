Hannes Kusterer sichert sich Landesmeistertitel

Beim Swim & Run in Mengen sind die Landesmeisterschaften der Schüler, Jugend und Junioren ausgetragen worden. Hannes Kusterer von der TG Biberach siegte bei den Schülern A, Connor Stawik belegt Platz vier bei den Schülern B. Premierensiege gab des beim Schnupperwettkampf durch die Schwestern Thana und Lynn Müller.

Wegen der kühlen Temperaturen wurde nach dem Schwimmen eine kurze Unterbrechung zum Umziehen eingelegt. Anschließend wurden die Athleten nach der Gundersen-Methode (der schnellste Schwimmer zuerst, darauffolgend die anderen Teilnehmer in den Zeitabständen des Schwimmens) auf die Laufstrecke geschickt.

Hannes Kusterer startete nach einem soliden Schwimmen über 200 Meter mit einem Rückstand von 19 Sekunden in den 1600-Meter-Lauf. Bereits in der ersten von zwei Runden holte er seine Kontrahenten ein. In Runde zwei baute er seinen Vorsprung aus und lief ungefährdet zum Sieg bei den Schülern A und darf sich somit baden-württembergischer Meister im Swim and Run nennen. Yannik Streißle erreichte in seinem ersten Rennen Platz 24. Knapp einen Treppchenplatz verpasste Connor Stawik bei den Schülern B. Er musste sich über die halbe Distanz im Schlusssprint einem Athleten aus Ravensburg geschlagen geben und belegte Platz vier.

Im erste B-Jugendjahr und bei deutlich längeren Distanzen (400 Meter Schwimmen und 2200 Meter Laufen) ging es für die Kaderathletin Hannah Späth darum, Erfahrung zu sammeln und den Anschluss zur Spitze zu halten. Carlotta Müller griff nach längerer Trainingspause wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Späth konnte beim Schwimmen ihre Leistung nicht ganz abrufen und erst beim Laufen ihre Stärke ausspielen. Mit der viertschnellsten Laufzeit belegte sie am Ende Platz acht in der Gesamtwertung. Müller landete am Ende auf Platz 19. Mate Szabo fand sich in der gleichen Altersklasse noch nicht so gut zurecht und belegt am Ende Platz 32 bei den Jungen.

Im Schnupperwettkampf gingen die beiden Schwestern Thana und Lynn Müller in den Altersklassen der Schüler B und Schüler A an den Start. Über 50 beziehungsweise 100 Meter Schwimmen konnten sie jeweils als Erste aus dem Becken steigen und diesen Vorsprung beim anschließenden 500 Meter beziehungsweise 800 Meter langen Lauf bis ins Ziel behaupten.

Beim Jedermann-Rennen ging Schwimmerin Anna Trützschler an den Start. 400 Meter Schwimmen und 4400 Meter Laufen waren zu absolvieren und sie schrammte als Vierte nur knapp am Podium vorbei.