Hannes Kusterer läuft zur Silbermedaille

Hannes Kusterer (TG Biberach) hat sich bei den baden-württembergischen Triathlon-Meisterschaften in Schopfheim die Silbermedaille in der Altersklasse der Schüler A gesichert. Zudem gab es für die TG zwei weitere Platzierungen unter den ersten zehn zu verbuchen.

Aufgrund der langen Anfahrt reisten die Biberacher einen Tag vor dem Wettkampf an und konnten so die anspruchsvolle Radstrecke ausführlich besichtigen. Als erster TG-Sportler startete Connor Stawik bei den Schülern B. Er legte die sechstbeste Zeit beim Schwimmen über 100 Meter hin, erwischte dann aber beim Radfahren keine Gruppe und musste die Distanz von 2500 Metern zumeist allein bewältigen. Beim abschließenden Lauf konnte er nochmals seine Stärke ausspielen und kam als Siebter der Gesamtwertung nach 10:56 Minuten ins Ziel.

Im Anschluss hieß es für Hannes Kusterer bei den Schülern A die doppelte Distanz in Angriff zu nehmen. Beim Schwimmen kam er etwas schleppend ins Rennen. Er stieg als 15. aus dem Wasser. Beim Radfahren machte Kusterer anschließend Platz um Platz gut und wechselte an Position zwei liegend zum Laufen. Diese konnte er hinter dem überragenden Sieger Leo Bodemer in einer Zeit von 19:05 Minuten verteidigen und darf sich nun baden-württembergischer Vizemeister nennen.

Kaderathletin Hannah Späth absolvierte in der Jugend B das 400 Meter lange Schwimmen in der zehntbesten Zeit. Im ersten Drittel der bergigen Radstrecke arbeitete sie sich auf Platz zwei vor. Dann rutschte ihr in einer Kurve das Rad weg, so dass sie zu Fall kam. Unbeirrt von dem Sturz wechselte sie nach zehn Kilometern und der drittbesten Radzeit auf die Laufstrecke. Dort zeigte sie eine starke Leistung und beendete das Rennen beim ungefährdeten Sieg von Mirjam Huber in einer Zeit von 36:12 Minuten als Vierte der Gesamtwertung.

Zuletzt stand der Wettkampf der männlichen Jugend B auf dem Programm, bei dem Mate Szabo die TG-Farben vertrat. Nach einem soliden Schwimmen über 400 Meter, ging er an Position 18 liegend auf die Radstrecke. Beim Laufen war Szabo der elftbeste und belegte so nach 37:06 Minuten Rang 15 in der Endabrechnung.