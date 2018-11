Hannes Kusterer läuft zum Titel

Triathlet Hannes Kusterer von der TG Biberach hat sich den Titel bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in der Altersklasse U14 in Riedlingen geholt. Connor Stawik lief auf Platz zwei in der Altersklasse U12.

Die diesjährigen Kreiswaldlaufmeisterschaften waren Teil des dritten Riedlinger Misse-Laufs. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gingen auf der Strecke entlang der Donau auch Hannes Kusterer und Connor Stawik von den Triathleten der TG Biberach an den Start. Connor Stawik musste eine Runde von 900 Meter laufen und kam als Zweiter in der Altersklasse U12 ins Ziel in einer Zeit von 3:18 Minuten.

Hannes Kusterer lief in der Altersklasse U14 davon und sicherte sich auf der 1800 Meter langen Strecke mit einem Abstand von über einer Minute auf den Zweitplatzierten souverän mit 5:57 Minuten den Sieg und kann sich nun Kreiswaldlaufmeister nennen.