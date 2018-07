Hannah Späth sichert sich souverän Landesmeistertitel

Gleich zweimal Grund zur Freude hat die Nachwuchstriathletin Hannah Späth von der TG Biberach beim letzten Wettkampf der Racepedia-Cup-Serie in Schopfheim gehabt. Sie gewann dabei nicht nur den Wettbewerb bei den Schülerinnen A, sondern holte sich damit gleichzeitig den baden-württembergischen Meistertitel. Hinzu kamen zwei Vizemeistertitel für die TG sowie der Sieg in der Mannschaftswertung bei den Schülerinnen A.

Mit insgesamt sechs Nachwuchstriathleten trat die TG Biberach beim letzten Wettkampf der Racepedia-Cup-Serie an, bei dem auch die Landesmeister in den verschiedenen Altersklassen ermittelt wurden.

Zuerst starteten Hanna Geiser, Carlotta Müller und Hannah Späth bei den Schülerinnen A. Späth konnte sich wie erwartet gleich auf der ersten Bahn von ihren Kontrahentinnen absetzen und so ihr eigenes Tempo schwimmen. Auch Geiser kam gut über die 200 Meter lange Strecke. Auf der Bahn von Müller waren vier gleich starke Schwimmerinnen unterwegs, sodass sich die TG-Athletin schon hier heftig zur Wehr setzen musste.

Geiser läuft auf Rang zwei

Mit einem schnellen Wechsel ging es für Späth als Dritte auf die Radstrecke, gefolgt von Geiser. Müller verpasste den Anschluss an eine Radgruppe und musste die Radstrecke allein fahren. Späth und Geiser kamen zusammen mit Arwen Frey zur nächsten Wechselzone. Nach einem sehr schnellen Wechsel machte sich Späth, gefolgt von Geiser, auf die abschließende Laufstrecke. Späth ließ nicht nach und überquerte ungefährdet als Erste die Ziellinie und darf sich nun baden-württembergische Meisterin nennen. Geiser lief ebenfalls ungefährdet auf Rang zwei. Müller musste derweil den hochsommerlichen Temperaturen und dem kräfteraubenden Rennverlauf Tribut zollen und kam als 23. ins Ziel. Bei der Siegerehrung wurden die TG-Triathletinnen auch für Rang eins in der Mannschaftswertung geehrt.

Hannes Kusterer und Mate Szabo starteten ebenfalls in der Klasse der Schüler A mit 200 Meter Schwimmen. In der Wechselzone überholte Kusterer einige Athleten und musste danach die fünf Kilometer lange Radstrecke größtenteils allein bewältigen. Szabo hatte etwas mehr Glück und erwischte eine kleine Gruppe. Nach einem sehr schnellen zweiten Wechsel stand für Kusterer zum Abschluss seine Paradedisziplin an, das Laufen. Er kam schließlich als Sechster ins Ziel. Szabo, dem ebenfalls die hohen Temperaturen zu schaffen machten, sicherte sich den 18. Platz.

Schließlich startete dann auch Leon Höchst. Der Kaderathlet kam über die 750 Meter lange Schwimmstrecke gut zurecht und wechselte als Vierter aufs Rad, auf dem 21 Kilometer zu absolvieren waren. Zunächst konnte er in einer Gruppe mitfahren, bis er durch eine kleine Unachtsamkeit fast zu Fall gekommen wäre. Dadurch verlor er den Anschluss und musste den Rest der Strecke allein im Wind fahren. Im Laufen galt es daher, möglichst viel Boden gutzumachen. Mit der schnellsten Laufzeit kam er schlussendlich als Zweiter ins Ziel.