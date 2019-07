Hannah Späth erringt DM-Platz 19

Beim Saisonhöhepunkt der deutschen Triathlonjugend und -junioren hat Hannah Späth von der TG Biberach mit Platz 19 einen Achtungserfolg gelandet. Ihr Vereinskollege Leon Höchst musste aufgrund von Atemproblemen beim Radfahren aussteigen.

Bereits zum dritten Mal wurden in Grimma, südlich von Leipzig, die deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren ausgetragen. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde im Fluss geschwommen und in der Stadt auf einem sehr anspruchsvollen Rundkurs geradelt. Anstiege wechselten sich dabei mit rasenden Abfahrten und scharfen Kurven ab. Die Laufstrecke führte über einen zuschauerfreundlichen, aber sehr winkligen Rundkurs durch die Innenstadt. Während am ersten Tag die Einzelrennen stattfanden, wurde am zweiten Tag noch das Mixed-Team-Relay (Staffelrennen bestehend aus zwei weiblichen und zwei männlichen Teilnehmern) durchgeführt.

Hannah Späth war zum ersten Mal bei der DM dabei und musste sich als Jüngste im Feld der weiblichen Jugend B behaupten. Nach eher dürftiger Schwimmleistung über die Distanz von 400 Metern konnte sie jedoch bereits in der ersten Wechselzone einige Plätze gutmachen. Auf der technisch und konditionell anspruchsvollen Radstrecke schob sie sich mit der sechstbesten Radzeit der 57 Teilnehmerinnen nach vorn. Dass sie ihre Reserven gut eingeteilt hatte, zeigte der solide Lauf am Ende. Hier konnte sie noch einige Kontrahentinnen hinter sich lassen und schließlich den Wettkampf auf dem 19. Platz beenden.

Leon Höchst wurde von einer Allergie ausgebremst und konnte bei den Junioren nach einem guten Beginn das Rennen nicht beenden. Mit Atemnot stieg er in der zweiten von vier Runden aus.