Hanna Geiser zählt zu den Favoriten

Mit zehn Radsportlern wird der Ausrichter RSC Biberach am Sonntag bei der Nachwuchs-DM der Altersklassen U15/U17/U19 (männlich und weiblich) mit Start und Ziel in Reinstetten dabei sein. Die SZ hat sich vorab mit Bernhard Lingenhöle, der seit 1980 Trainer beim RSC ist, über seine Schützlinge und deren Chancen in den verschiedenen Altersklassen unterhalten. „Die Vorfreude ist groß. Alle Fahrer sind heiß darauf, dass es endlich losgeht“, so der 72-Jährige.

U15 männlich: In diesem Rennen ist der RSC Biberach mit den meisten Fahrern am Start: Richard Kimmich (14 Jahre), Yannick Schechinger (13), Christian Klinder (14), Mika Simon (13) und Justin Bellinger (13). „Richard Kimmich hat zuletzt aufsteigende Form gezeigt. Am vergangenen Wochenende beim BaWü-Schüler-Cup wurde er Zweiter hinter dem DM-Vizemeister des Vorjahrs, Matteo Groß aus dem südbadischen Reute“, sagt Lingenhöle. „Richard mag es, wenn es wellig ist und das ist der DM-Kurs in Reinstetten. Er wird sicher vorn mitmischen, ich traue ihm einen Podestplatz zu.“

Justin Bellinger sei noch ein bisschen schneller als Kimmich, vor allem im Zielsprint. „Er hat Matteo Groß in diesem Jahr schon geschlagen und der ist der Topfavorit für mich“, so der RSC-Trainer. „Wenn Justin einen guten Tag erwischt, dann ist alles möglich.“ Die anderen drei RSC-Fahrer sollen laut dem 72-Jährigen hauptsächlich Erfahrung sammeln. „Alle sind noch nie in einem so großen Feld gefahren“, so Lingenhöle. Der einzige mit DM-Erfahrung aus dem RSC-Quintett sei Richard Kimmich.

U15 weiblich: Hanna Geiser vertritt hier als Einzige die Farben des RSC Biberach. Sie ist in ihrem ersten Jahr in der U15 unterwegs und hat noch keine DM bestritten. Dennoch hält Lingenhöle große Stücke auf die 13-Jährige. „Hanna kann alles bis auf Sprinten im flachen Gelände. Und das ist in Reinstetten nicht der Fall, die Zielankunft ist am Ende einer Steigung“, so der RSC-Trainer. „Das ist, was Hanna braucht. So hat sie auch die baden-württembergische Meisterschaft in Mittelbuch im Vorjahr gewonnen.“ Lingenhöle zählt Geiser auf jeden Fall zu den Favoriten. Abzuwarten bleibe allerdings, wie sie den Sturz vom vergangenen Wochenende in Eichstetten verkraftet habe.

U17 männlich: Moritz Bader (15) und Erik Weggenmann (15) heißen die beiden RSC-Fahrer, die in diesem Rennen antreten werden. „Beide sind in sehr guter Form und waren schon im Vorjahr bei der DM am Start“, sagt Lingenhöle. „Beide sind besonders motiviert, ihnen kommt die Strecke entgegen. Von beiden ist eine Platzierung unter den ersten zehn zu erwarten.“ Favoriten seien aber andere. „Die deutsche Spitze in der U17 ist sehr breit. Es gibt viele Fahrer, die am Sonntag um den Sieg mitfahren können“, so der RSC-Trainer und fügt mit Blick auf Bader und Weggenmann hinzu: „Bei einer Heim-DM ist aber auch schon so mancher über sich hinausgewachsen. Warum sollte es das nicht auch am Sonntag geben?“

U19 männlich: Dort ist der RSC Biberach mit zwei Fahrern am Start, einer davon ist Matthias Hermann. Der 18-Jährige ist Auswahlfahrer Baden-Württembergs und war im Frühjahr auf Mallorca im Trainingslager. „Er mag es hügelig und wenn die Strecke lang ist. Der DM-Rundkurs ist ihm quasi auf den Leib geschnitten“, erläutert Lingenhöle. „Man darf aber auch nicht allzu viel von ihm erwarten. Er hat erst letztes Jahr angefangen mit dem Rennradsport.“