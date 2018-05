Hanna Geiser verteidigt ihr Gelbes Trikot

Die Schülergruppe des RSC Biberach ist bei der zweiten Etappe des Vier-Länder-Schüler-Cups gestartet. Hanna Geiser verteidigte mit einem zweiten Platz ihr Gelbes Trikot der Gesamtführenden.

Für die jüngsten Fahrerinnen Mia Schechinger und Katja Schick ging es in der Altersklasse U11 mit acht Runden und neun Kilometer auf die flache und kurvenreiche Strecke. Die ältesten Fahrer strebten ein hohes Tempo an. Dadurch wurde das Feld weit auseinander gezogen. Schechinger setzte sich mit vier Fahrern in der zweiten Verfolgergruppe fest. Schick kämpfte sich zeitweise alleine durch das Rennen. Am Ende belegte die junge Biberacherin Schechinger Platz acht. Schick kam als 13. durch das Ziel und zeigte sich zufrieden mit ihrem ersten Rennen.

In der Altersklasse U13 starteten Hanna Geiser und Rike Fütterling. Auch in diesem Rennen wurde ein hohes Tempo gefahren. Geiser setzte sich ab der vierten Runde mit einem weiteren Fahrer vom Feld ab. Fütterling fiel in die zweite Verfolgergruppe zurück. „Für mich war das eine schlechte Ausgangssituation, da die Gruppe nicht funktioniert hat und ich mich alleine nicht absetzten konnte“, so Fütterling. Ihre Vereinskollegin holte wertvolle Punkte in den Wertungsrunden und baute ihren Vorsprung weiter aus.

Zwei Runden vor Schluss überrundete die Spitze die Verfolgergruppen. „Ich hab die Chance genutzt und bin Hanna gleich hinterher“, so Fütterling. In den letzte Runde sicherten sich beide Fahrerinnen nochmals wertvolle Punkte. Am Ende belegte Geiser mit 20 Punkten und einer Runde Vorsprung Platz zwei. Fütterling holte mit sechs Punkten den vierten Rang.

Kimmich auf Platz vier

Bei den Schülerfahrern U15 gingen Richard Kimmich, Yannick Schechinger und Jule Fütterling für den RSC Biberach an den Start. In den ersten Runden wurde oft attackiert, doch keiner der Fahrer konnte sich entscheidend absetzten. Ab der achten Runde gelang einer größeren Gruppe der Fluchtversuch. Kimmich kam mit und holte sich in den Wertungsrunden Punkte. Am Ende sicherte er sich Platz vier. Schechinger und Fütterling bleiben in der Verfolgergruppe dahinter. Im Schlussspurt konnten sich beide gegen ihre Kontrahenten beweisen und belegten Platz sechs und sieben.