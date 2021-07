Hanna Geiser sprintet zum DM-Titel

Hanna Geiser vom RSC Biberach hat sich bei der deutschen Meisterschaft des Nachwuchses im Straßenradsport in Bolanden (Rheinland-Pfalz) den Titel in der U17 gesichert. Justin Bellinger (U17) erreichte Platz fünf. Ebenfalls für den RSC am Start waren laut Mitteilung Yannick Schechinger, Julia Servay und Richard Kimmich.

Schnelles Tempo

Hanna Geiser musste im U17-Rennen 55 Kilometer in sieben Runden fahren. Von Beginn an wurde ein schnelles Tempo angeschlagen und es bildeten sich direkt nach dem ersten Anstieg vor dem Ziel verschiedene Gruppen. Geiser konnte sich in der Spitzengruppe festsetzen und mit dieser den Vorsprung auf die Verfolger kontinuierlich ausbauen. Die Biberacherin erhöhte mit einzelnen Fahrerinnen aus ihrer Gruppe immer wieder das Tempo und konnte so weitere Mitstreiterinnen abschütteln. Geiser gab aktiv das Tempo vor und lieferte sich kurz vor dem Ziel mit nur noch einer weiteren Fahrerin einen Sprint, den sie dominierte und sich so letztlich den DM-Titel holte.

Die U15-Fahrerin Julia Servay musste in Bolanden mit weiteren 40 Fahrerinnen einen 31 Kilometer langen Rundkurs bewältigen, der es in sich hatte. Servay reihte sich vom Start weg in der Spitzengruppe ein. Immer wieder wurde in dieser Gruppe attackiert und schließlich schaffte es eine Fahrerin, sich abzusetzen. Servay rollte nach einem anstrengenden Anstieg als Achte über die Ziellinie.

Kräfte mobilisieren

In der männlichen U17 gingen Justin Bellinger und Yannick Schechinger an den Start. Beide Biberacher waren vom Startschuss weg gut dabei und vorn im Feld zu finden. Bellinger hielt seine Position auch bis kurz vor Schluss. Schechinger musste nach der siebten von zehn Runden abreißen lassen und ließ sich in die Verfolgergruppe zurückfallen. Bellinger konnte bis Runde acht das hohe Tempo mitgehen. Danach verließen ihn jedoch allmählich die Kräfte und er fiel ein ganzes Stück zurück auf Position 20. In der Schlussrunde konnte er nochmals seine Kräfte mobilisieren und sich Platz fünf sichern.

Richard Kimmich, der in derselben Woche schon einen zweiten Platz beim Pfänderrennen in seiner Altersklasse belegt hatte, ging in der U19 ins Rennen. Auch hier wurde das Tempo von Anfang an hoch gehalten. Überrundete Fahrer wurden aus dem Rennen genommen. Nach Runde 13 waren nur noch 40 von ursprünglich 140 Fahrern im Rennen. Kimmich konnte sich bis Runde 16 in der dritten Verfolgergruppe halten und sich nach 130 Kilometern den 19. Platz sichern.