Hanna Geiser ist deutsche Meisterin

Für den RSC Biberach sind die vier Fahrer Justin Bellinger, Yannick Schechinger, Hanna Geiser und Richard Kimmich bei den deutschen Meisterschaften in Linden (Landkreis Gießen) an den Start gegangen. Geiser überzeugte hier mit Bestleistung und wurde deutsche Meisterin in der Kategorie 1er-Straße.

Im knapp 50-köpfigen Fahrerfeld in der weiblichen U15 hatte Hanna Geiser mehr als 22 Kilometer zu fahren. Direkt nach dem Start ging es einen Anstieg über zwei Kilometer, der einigen Fahrerinnen Kraft kostete. Geiser setzte sich schon in der ersten Runde an die Spitze und machte Tempo. Schon hier kam sie mit über einer Minute Vorsprung über das Ziel. In der zweiten Runde attackierte die Zweitplatzierte und versuchte Geiser die Spitzenposition streitig zu machen. Geiser zog noch einmal das Tempo an und versuchte, alleine wegzufahren. Kurz vor dem Ziel nutzte sie die Bergabfahrt, um nochmals zu beschleunigen. Geiser machte sich auf ihrem Rad klein, um dem Wind keinen Widerstand zu bieten. Mit 35 Sekunden Vorsprung überquerte sie als deutsche Meisterin das Ziel.

Justin Bellinger und Yannick Schechinger hatten sich in der männlichen U15 gegen rund 100 Fahrer durchzusetzen. Das Feld teilte sich durch die hohe Tempovorgabe und den schweren Anstieg schon schnell in mehrere Gruppen ein. Schon in der zweiten Runde kam es zu einem Massensturz in der Spitze, in der Bellinger zugegen war. Dieser Sturz kostete ihn einige Plätze, die er nun in der folgenden Runde wieder aufzuholen versuchte. Schechinger hielt sich hinter dem Sturz auf und rutschte durch die Verzögerungen ins Mittelfeld. Bellinger konnte sich noch in die Top Ten vorarbeiten und kam als Sechster in das Ziel. Schechinger kam auf Rang 56.

Richard Kimmich hatte in der U17 ein 130-köpfiges Fahrerfeld um sich. Direkt nach dem Start wurde schon ein hohes Tempo gefahren und das Feld teilte sich in zwei Gruppen. Kimmich fuhr in der Spitze mit. In der dritten Runde dezimierte sich die Spitze um weitere Fahrer. In den folgenden Runden kam es in der Spitze immer wieder zu vereinzelten Attacken. Jedoch konnte sich kein Fahrer absetzen. In Runde sieben gab es wiederholt einen Angriff am Berg. Kimmich ging sofort mit. Beide Fahrer konnten dem Feld kurz entkommen, wurden aber schnell wieder gestellt. In der Schlussrunde versuchte Kimmich noch, vor der Abfahrt eine Attacke zu fahren. Dies gelang ihm nicht ganz, die Führenden gingen sofort mit. In der Zielkurve kam es auch hier zu Stürzen. Kimmich wurde 13.