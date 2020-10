Hanna Geiser holt sich DM-Silber

Bei der diesjährigen deutschen Meisterschaft sind in der U17 Hanna Geiser, Richard Kimmich, Justin Bellinger und Yannick Schechinger für den Radsportclub (RSC) Biberach in Bruchsal an den Start gehen. Bei nicht perfekten Wetterbedingungen und einer sehr anspruchsvollen Strecke belegte Hanna Geiser den zweiten Platz. Richard Kimmich wurde 14. In der Altersklasse U15 verlor Julia Servay durch einen Sturz in der Schlussrunde ihre Spitzenposition und wurde am Ende Neunte.

Kimmich, Bellinger und Schechinger starteten mit rund 140 weiteren Fahrern ins Rennen. Sechs anspruchsvolle Runden (74 Kilometer) galt es zu absolvieren. Kimmich konnte sich trotz eines schlechten Starts eine gute Position hinter der Spitze im Feld sichern. Bellinger und Schechinger waren in der Verfolgergruppe zu finden. Ab Runde eins wurde schon ein hohes Tempo gefahren und die RSC-Fahrer versuchten aufzuschließen. Es kam zu Stürzen und das Fahrerfeld so zum Stehen. Kimmich konnte sich noch vorn in einer 15-köpfigen Verfolgergruppe hinter der Spitze platzieren. Schechinger und Bellinger kamen an den Unfällen nicht vorbei und mussten sich in der zweiten Verfolgergruppe einreihen.

Hohes Tempo

Das Tempo des Rennens wurde hochgehalten und zwei Fahrer fuhren dem Feld davon. Kimmich und seine Gruppe versuchten aufzuschließen. Durch eine schlechte Zusammenarbeit wurde der Vorsprung der Spitzengruppe jedoch immer größer. Kimmich hielt seine Position wacker. Bellinger und Schechinger versuchten ebenfalls mit ihrer Gruppe wieder näher an das Feld heranzukommen. Ab Runde drei entschied die Rennleitung, die hinteren Verfolger aus dem Rennen zu nehmen. Dies betraf auch die Biberacher Schechinger und Bellinger. Kimmich konnte seine Position trotz der Angriffe seiner Kontrahenten halten und erreichte schlussendlich Platz 14.

Hanna Geiser musste in der Altersklasse U17 50 Kilometer fahren. Nach einem schnellen Start positionierte sie sich gleich zu Beginn vorn. Schon an der ersten Bergauffahrt wurde das Fahrerfeld in die Länge gezogen und es formierten sich kleine Gruppen. Geiser fuhr mit wenigen weiteren Fahrerinnen den Verfolgern davon. Vorn kam es immer wieder zu Attacken und vereinzelt versuchten sich Fahrerinnen abzusetzen. Geiser zeigte sich gewappnet, ging jede Attacke mit und verteidigte ihre Position. Die Verfolger fielen immer weiter zurück, da an der Spitze das Tempo hochgehalten wurde. In Runde vier, der Schlussrunde, kam es vor der Zieleinfahrt noch zu einem Sturz. Die Biberacherin reagierte schnell und konnte die so entstandene Lücke schließen. In einem Schlusssprint konnte sie eine Fahrerin abhängen und holte sich somit Silber.

Spitzengruppe zieht vorbei

Julia Servay ging in der U15 an den Start und hatte mit weiteren 40 Fahrerinnen drei Runden mit je 12,4 Kilometern zu absolvieren. Die Biberacherin fuhr vom Start weg ganz vorn in der Spitze mit. Auch hier wurde rasch ein hohes Tempo gefahren und es fielen immer mehr Fahrerinnen zurück. Servay konnte mit ihrer Gruppe die Führung immer weiter ausbauen und das Feld um sich herum verkleinern. In der letzten Kurve vor der Zieleinfahrt stürzte die Biberacherin allerdings und die Spitzengruppe zog an ihr vorbei. Es sah so aus, als wäre das Rennen für Servay vorzeitig beendet. Sie rappelte sich jedoch wieder auf, stieg auf ihr Rad und rollte am Ende als Neunte über den Zielstrich.