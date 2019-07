Handyaktion will auf Fluchtursachen aufmerksam machen

Wer ein Handy für den guten Zweck abgeben möchte, kann das an folgenden Sammelstellen tun: im Landratsamt Biberach in der Rollinstraße 9, beim Amt für Flüchtlinge und Integration in der Ehinger Straße 4 in Biberach, im Biberacher Kreisberufsschulzentrum, bei der Caritas in Biberach und Bad Saulgau, beim Integrationsbeauftrgten des Landkreises Sigmaringen, im Rathaus der Stadt Laupheim, beim Pfarramt in Dettingen, beim Pfarramt in Achstetten/Oberholzheim und in den verschiedenen Helferkreisen.

Weitere Infos gibt es auch online unter: www.asyl-bc.de