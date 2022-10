Handy und Wertsachen geraubt

(ots) Gegen 0.30 Uhr war am vergangenen Sonntag ein 58-Jähriger am Bahnhofs zu Fuß unterwegs. Auf Höhe eines Kiosks standen laut Polizeibericht zehn bis 15 junger Leute im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Der 58-Jährige tippte auf seinem Handy. Unvermittelt wurde er von einer männlichen Person aus der Gruppe umgestoßen und von weiteren Personen umzingelt. Sein Handy nahm ein Unbekannter an sich. Außerdem nahmen die Unbekannten Geld aus seiner Hosentasche. Der Mann schrie um Hilfe und die Gruppe flüchtete. Die Kriminalpolizei Biberach sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können.