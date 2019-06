Handwerkskammer und IHK schließen Jobticket-Vertrag ab

Seit dem 1. Januar 2019 bezuschusst die Stadt Biberach Jahreskarten für den Biberacher ÖPNV mit 20 Euro pro Monat. Die bezuschusste Bürgerticket Jahreskarte kann auch mit einem Jobticket kombiniert werden, wenn der Arbeitgeber bereit ist, seinem Arbeitnehmer einen monatlichen Zuschuss von mindestens zehn Euro zu gewähren.

Mit dem Angebot der IHK Ulm und der Handwerkskammer Ulm können jetzt auch kleinere Betriebe ihren Mitarbeitern unkompliziert ein Jobticket anbieten. Normalerweise schließen die Arbeitgeber für das Jobticket eine Vereinbarung mit dem Verkehrsverbund DING ab. DING setzt voraus, dass die Mindestanzahl an Jobtickets pro Unternehmen 20 Stück betragen muss. Diesen Jobticket-Vertrag haben die IHK Ulm und Handwerkskammer Ulm vergangenes Jahr für ihre Mitgliedsunternehmen abgeschlossen. Die Mindestabnahmemenge entfällt dadurch.

Für die Bestellung von Jobtickets über IHK und Handwerkskammer wendet sich das Mitgliedsunternehmen an die zuständige Kammer, die alle notwendigen Dokumente bereitstellt. Der Arbeitnehmer wiederum, der in Biberach wohnt und arbeitet, kauft sich eine Bürgerticket-Jahreskarte bei den Stadtwerken und legt diese bei seinem Arbeitgeber vor. Den Zuschuss des Arbeitgebers erhält der Mitarbeiter anschließend über die Lohnabrechnung steuerfrei ausbezahlt. Arbeitnehmer, die außerhalb von Biberach wohnen, bestellen sich das Jobticket online unter www.ding.eu, legen dies beim Arbeitgeber vor und erhalten ebenfalls den steuerfreien Zuschuss. „Das ist ein klasse Angebot ganz speziell auch für unsere kleineren Betriebe. Sie können so ihren Mitarbeitern unkompliziert einen Bonus bieten. Aber auch die Luftqualität und der eigene Geldbeutel profitiert davon“, so Elisabeth Maeser von der Handwerkskammer Ulm.