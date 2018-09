Ein Handwerkermarkt findet am Samstag, 22., und Sonntag, 23. September, in Ringschnait beim Gasthaus Adler statt. Der Markt ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Angeboten werden unter anderem Stoff und Filz, selbstgemachte Pralinen, Weidengeflechte, Honig und Imkereiprodukte, Seifen, Feuerschalen und Metalldeko, Holzskulpturen, Drechselarbeiten, Objekte aus Holz und Dekorationsartikel. Es gibt Drechselvorführungen.