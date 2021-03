Handwerk fühlt Landtagskandidaten auf den Zahn

In einer online übertragenen Podiumsdiskussion hat sich das Biberacher Handwerk mit den Kandidaten im Wahlkreis Biberach für die Landtagswahl ausgetauscht. Der Einladung von Handwerkskammer Ulm und Kreishandwerkerschaft Biberach folgten die Kandidaten der Parteien, die nach aktuellem Stand der Umfragen in den künftigen Landtag einziehen werden: Robert Wiest (Grüne), Thomas Dörflinger (CDU), Bettina Weinrich (SPD), Hildegard Ostermeyer (FDP) und Volker Körner (AfD). Das teilt die Handwerkskammer in einer Pressemeldung mit.

Das Handwerk habe in der Diskussion insbesondere die Aufgabe für die Politik betont, Klimaschutz, den Einsatz von erneuerbaren Energien, alternative Antriebe bei Fahrzeugen und wirtschaftlichen Erfolg in unserem Land zusammenzubringen. In diesem Zusammenhang hob Wiest (Grüne) hervor: „Klimaneutrales Handwerk, Strukturwandel, Digitalisierung – das sind unsere Hauptanliegen, um das Handwerk zukunftsfähig aufzustellen.“ Körner (AfD) macht sich hingegen für die Aufhebung der CO2-Steuer stark: „Wir haben jetzt schon die teuersten Strompreise in Europa. Das sind Kosten, die der kleine Handwerker zu zahlen hat und da sollte man ihn entlasten, wo es möglich ist.“ Die SPD setzt sich dafür ein, das Handwerk zu fördern und hier bereits früh anzusetzen: „Wir müssen die Jugendlichen in der Schule noch stärker an das Handwerk heranführen“, sagt SPD-Kandidatin Weinrich. CDU-Kandidat Dörflinger sieht das Handwerk mit seiner Partei gut aufgestellt: „Sie finden in unserem Wahlprogramm sehr viel Handwerk.“ Zudem gebe es gute Förderungen für Handwerksbetriebe, die fortgesetzt werden sollen: „Die Digitalisierungsprämie Plus ist ein absolutes Erfolgsmodell.“ Wie flächendeckender Mobilfunk in Baden-Württemberg und im Biberacher Raum Wirklichkeit werden kann, damit Handwerker unterwegs und auf der Baustelle erreichbar sind, bleibt eine offene Frage. Eine Patentlösung hat hier keiner der Kandidaten parat. In einem Punkt sind sich aber alle einig: Beim Thema Mobilfunk und 5G-Ausbau müsse man aufs Tempo drücken. Man könne sich in Deutschland solche weißen Flecken auf der Landkarte nicht mehr leisten. Dazu sagt FDP-Kandidatin Ostermeyer: „Wir möchten den Breitbandausbau deutlich voranbringen.“

Von der künftigen Landesregierung wünscht sich das Handwerk ein Azubi- und Meisterticket für 365 Euro pro Jahr, gültig in ganz Baden-Württemberg. Ein solches Ticket wäre ein gewichtiges Zeichen dafür, dass die Politik beruflich qualifizierte Fachkräfte anerkennt und auch finanziell fördert. Den Wunsch können alle Kandidaten nachvollziehen. Die AfD möchte das Ticket nicht nur auf Auszubildende beschränken, sondern auch für andere Personengruppen einführen. SPD-Kandidatin Weinrich möchte die ÖPNV-Nutzung für (Meister-)Schüler, Studenten und Azubis komplett kostenfrei halten. Geht es nach dem Willen der CDU, wird der Staat ergänzend auch die Kosten für das Meisterstudium übernehmen und dieses damit für Handwerkerinnen und Handwerker kostenlos machen. Die FDP plädiert beim 365-Euro-Ticket für eine differenzierte Betrachtungsweise: Ostermeyer gibt zu bedenken, dass Auszubildende unterschiedlich gut verdienen und es daher schwierig sei, gerecht zu handeln.

Wo und bei welchen Themen der Staat aus Sicht der Kandidaten Bürokratie abbauen und „einfach mal weglassen“ könnte, sind sich die Parteien in einem Punkt weitestgehend einig. Es gebe viel unnötige Bürokratie im Land, die man auf den Prüfstand stellen müsse. Ziel müsse es etwa sein, die Verwaltung Schritt für Schritt zu digitalisieren. Das würde vieles erleichtern und die Betriebe entlasten. Die Arbeit des neu eingeführten Normenkontrollrats, der in seiner ersten Untersuchung unnötige Bürokratie im Bäckerhandwerk aufzeigt, sei wichtig und müsse auf andere Gewerke ausgeweitet werden, so Dörflinger. Bei der Frage nach etwaigen Steuererhöhungen herrschte ebenfalls in weiten Teilen Einigkeit: keine der Parteien will die Bürgerinnen und Bürger oder das Handwerk zusätzlich belasten. Es gehe vielmehr darum, Wirtschaftswachstum zu generieren, dass der Bevölkerung in der Folge Steuererhöhungen erspare. Das Land müsse Kommunen finanziell unter die Arme greifen, damit weiter investiert werden könne und Aufträge in den Handwerksbetrieben der Region ankämen.