Handtmann und IG Metall ringen um Arbeitsplätze

Möglicherweise ist die Zahl der Stellen, die bei der Handtmann Armaturenfabrik in Biberach abgebaut werden müssen, nicht ganz so hoch wie zunächst gedacht. IG Metall und Betriebsrat verhandeln mit der Geschäftsführung über die Neuausrichtung der Firma. Laut eines Konzepts der Arbeitnehmerseite ließen sich 15 Stellen mehr erhalten, die Arbeitgeberseite sieht Chancen für sieben Stellen, die nicht abgebaut werden müssen.

Aufgrund der schwierigen Lage in der Brauindustrie hatte die Handtmann-Unternehmensgruppe Anfang Februar vermeldet, dass die Armaturenfabrik im Lauf des ersten Halbjahrs rund 70 ihrer 150 Mitarbeiter am Standort Biberach entlassen müsse, um die Firma neu ausrichten zu können. Zwischenzeitlich gab es Verhandlungen zwischen Betriebsrat, IG Metall und Geschäftsführung über die Art der Neuausrichtung.

„Aus unserer Sicht ist nachvollziehbar, dass die Geschäftsführung eine Neuausrichtung und Umstrukturierungen bei der Handtmann Armaturenfabrik für notwendig hält. Die bislang vorgeschlagene neue Struktur können wir aber nicht nachvollziehen. Auch der Personalabbau ist in diesem Umfang weder nötig noch sinnvoll“, wird der zuständige IG-Metall-Sekretär Eustachio Di Pelo in einer Pressemitteilung zitiert.

Notwendig sei aus Arbeitnehmersicht eine Neuausrichtung von Fertigung, Lager und Qualitätssicherung. Dies würde eine Mehrbeschäftigung von 15 Personen bedeuten. Um die Zahl der Aufhebungsverträge so gering wie möglich zu halten, schlagen IG Metall und Betriebsrat Übergangslösungen für rentennahe Beschäftigte über eine Transfergesellschaft vor, sowie ergänzend das Angebot solcher Übergangslösungen innerhalb der Handtmann-Gruppe in Biberach. Ziel sei, dass Beschäftigte der Armaturenfabrik auf freiwerdende Stellen innerhalb des Familienkonzerns wechseln können, so die IG Metall.

Zwei Vorschläge werden geprüft

Die Handtmann Unternehmensgruppe begrüßt in einer Mitteilung den Vorschlag der Arbeitnehmerseite und plant, Teile davon zu übernehmen. Die Entscheidung, wie viele Stellen abgebaut werden, liege jedoch beim Unternehmen und nicht beim Betriebsrat, so Handtmann-Personalchef Jörg Hochhausen. Man sehe das Konzept von Betriebsrat und IG Metall als konstruktiven Denkanstoß und werde zwei der drei Vorschläge übernehmen. Die Geschäftsführung folge dem Vorschlag des Betriebsrats nach mehr Personal für Qualitätssicherung. Dafür werden zwei Stellen weniger abgebaut als ursprünglich geplant. Zweitens werde geprüft, die mechanische Fertigung in ein Schwesterunternehmen der Armaturenfabrik im Gewerbegebiet Aspach zu verlagern. Damit würden vier Maschinenbediener und ein Einrichter dorthin wechseln. So würden sieben Arbeitsplätze mehr erhalten bleiben als geplant.

Den Vorschlag von Betriebsrat und IG Metall, die mechanische Fertigung und das eigene Lager der Armaturenfabrik vollständig zu erhalten, ist aus Sicht der Geschäftsführung aus Auslastungs- und Kostengründen nicht umsetzbar. Unabhängig von diesen Entscheidungen stehe die Armaturenfabrik zu ihrer Zusage, gute Lösungen für alle Beteiligten finden zu wollen. „Auch unser Ziel ist es, so wenig Aufhebungsverträge wie möglich zu machen“, so Hochhausen.