Handtmann-Jubilare feiern ihre lange Betriebstreue

In einer Feierstunde hat die Firma Handtmann ihre langjährigen Mitarbeiter geehrt, die in den Jahren 1979 und 1994 in das Unternehmen am Standort Biberach eingetreten waren.

Firmenchef Thomas Handtmann (6. von links) bedankte sich für die vielen Jahre der Betriebstreue. Geehrt wurden (von links): Frank Müller (Interimsmanager Armaturenfabrik), Karl Keller (Geschäftsführer Maschinenfabrik), Stefanie Ludescher (25 Jahre, Maschinenfabrik), Thomas Rief (25 Jahre, Metallgusswerk), Wolfgang Schmidt (Geschäftsführer Metallgusswerk), Karl-Josef Ogger (40 Jahre, Armaturenfabrik), Klaus-Dieter Milverstaedt (40 Jahre, Metallgusswerk), Zvezdana Radojcevic (25 Jahre, Metallgusswerk), Ahmet Duran Öztürk (25 Jahre, Metallgusswerk), Ottmar Weggenmann (Personalleitung) sowie Heiko Pfeiffer (Technische Leiter Metallgusswerk). Foto: Privat