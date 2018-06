Handtmann investiert kräftig in den Standort Biberach

Die Handtmann-Unternehmensgruppe mit ihren rund 3200 Mitarbeitern startet an ihrem Stammsitz in Biberach in diesem und im nächsten Jahr eine rege Bautätigkeit. Für rund 30 Millionen Euro sollen fünf neue Gebäude an der Arthur-Handtmann-Straße und im Gewerbegebiet Aspach entstehen sowie das bestehende Parkhaus erweitert werden. Das teilt das Unternehmen mit.

Nach der größten Einzelinvestition der Firmengeschichte in China (eine Aluminiumgießerei für rund 80 Millionen Euro), baut das Unternehmen nun seine Standorte in Biberach aus. Im Handtmann-Metallgusswerk an der Arthur-Handtmann-Straße, mit mehr als 1600 Mitarbeitern die größte deutsche Aluminiumgießerei im Familienbesitz, soll in einem ersten Bauabschnitt bis Mitte Juli und in einen zweiten Schritt bis Ende des Jahres ein weiteres Gebäude speziell für die Magnesiumproduktion entstehen. Bereits dann soll dort auch schon eine zweite Druckgussmaschine ihre Arbeit aufgenommen haben. Im Metallgusswerk werden Leichtbauteile aus Aluminium und Magnesium insbesondere für die Automobilindustrie hergestellt.

Ebenfalls noch 2015 wird für den Bereich Metallguss außerdem in zwei Bauabschnitten ein Sozialgebäude mit Kiosk, Wasch- und Umkleideräumen entstehen. Im Endausbau soll das 15 Meter hohe Gebäude in der Arthur-Handtmann-Straße fünf Geschosse umfassen. 2016 vergrößert Handtmann das Parkhaus an der Arthur-Handtmann-Straße. Die stetig steigenden Beschäftigungszahlen machen diesen Schritt notwendig.

Erweiterungen im Gebiet Aspach

Auch am zweiten Handtmann-Standort in Biberach, im Gewerbegebiet Aspach, stehen mehrere Bauvorhaben an. Die dortige Handtmann-Maschinenfabrik ist spezialisiert auf Maschinen für die Herstellung von Wurst- und Fleischprodukten, von Fisch, Feinkost, Teig-, Milch- oder Käseprodukten, von Salaten, von vegetarischen oder Convenience-Produkten. Dies passiert im Dialog mit den Kunden. Als Kommunikationsplattform dient hierfür das im Jahr 2010 neu eröffnete Handtmann-Forum. Dort finden Projektgespräche, Präsentationen, Seminare und Fachtagungen statt. Nachdem der Belegungsbedarf hoch ist, reichen die Flächen in der Zwischenzeit nicht mehr aus. Bereits seit April 2014 laufen deshalb die Planungen für eine Vergrößerung. Im Februar 2015 erfolgte die Vergabe der Arbeiten und bis Ende 2015 soll das Handtmann-Forum II fertiggestellt sein. Die dadurch wegfallenden 65 Mitarbeiterparkplätze wurden schon im Herbst 2014 an die Ecke Aspach- und Hubertus-Liebrecht-Straße verlagert.

Aktuell befindet sich die Handtmann-Maschinenfabrik außerdem in den Endverhandlungen für den Anbau des sogenannten „Logo“ an die bestehende Produktionshalle in Richtung Nordwest-Umfahrung. Dahinter verbirgt sich ein neues Logistikzentrum mit Be- und Entladestationen für Lastwagen, Wareneingangs- und Qualitätsprüfung sowie Kleinteile- und Hochregallager. Mitte 2015 wird mit den ersten Arbeiten (Bodenaustausch und Planierung für die neue Lastwagenzufahrt) begonnen. Bis Ende des Jahres soll das Gebäudegerippe stehen.

2016 soll auch der Neubau eines Aus- und Weiterbildungszentrums an der Aspachstraße folgen. Aktuell verantwortet Handtmann die Ausbildung von 100 jungen Menschen in unterschiedlichen kaufmännischen und technischen Berufen, zudem individuelle Bildungsmaßnahmen sowie Schulungsreihen für einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen. Auch hier stößt das Unternehmen mit den bisherigen Räumen an die Kapazitätsgrenze.

Darüber hinaus hat die Handtmann-Unternehmensgruppe bereits vor längerer Zeit Interesse an Flächen im geplanten interkommunalen Gewerbegebiet im Rißtal bekundet. Im Gespräch ist ein Platzbedarf von zehn bis 15 Hektar für neue Produktionsstätten, gesehen auf die nächsten zehn Jahre.