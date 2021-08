Handtmann investiert in Aus- und Weiterbildung

Eine zeitgemäße Lern- und Lehrumgebung mit Kreativräumen, digitalen Lernräumen und Lerninseln, neueste Medientechnik, ein modernes Labor- und Schulungsmobiliar, erstklassige Technologie bei Maschinen und Werkstattausstattung, eine ausgereifte technische Infrastruktur, ein energetisch vorbildlich gestaltetes Gebäude für das nachhaltige Nutzen von Ressourcen, eine angenehme Arbeitsumgebung mit Wohlfühlatmosphäre – diese Eigenschaften vereinen die neuen Ausbildungszentren Mechanik und Elektronik sowie das kaufmännische Ausbildungswesen der Handtmann Unternehmensgruppe.

Nur wenige Monate nach dem Bezug des neuen Ausbildungszentrums Elektronik konnte Handtmann nun auch ein neues Ausbildungszentrum Mechanik am Standort Biberach offiziell eröffnen. Vertreter der Unternehmensleitung, des Ausbildungsteams sowie die für die Modernisierungsmaßnahme verantwortlichen Projektmitglieder der Bereiche Technische Dienste und Sicherheit/Umwelt/Gesundheit kamen kürzlich hierfür in die Arthur-Handtmann-Straße 11.

Mit der Investition in diese umfassende Modernisierungsmaßnahme unterstreicht die Firmenleitung den hohen Stellenwert der beruflichen Erstausbildung und der Erwachsenenbildung bei Handtmann. „Diese Gesamtmaßnahme ermöglicht es uns, künftig noch besser auf die Anforderungen unserer einzelnen Unternehmen einzugehen und eine noch höhere Anzahl an jungen Menschen und Erwachsenen aus- und weiterzubilden und damit unseren zukünftigen Fachkräftebedarf zu sichern“, so Robert Omagbemi, Konzernleiter Personal bei Handtmann.

„Ein Dankeschön gilt aber vor allem der Unternehmensleitung für das Möglichmachen dieser umfangreichen Modernisierung des gesamten Ausbildungswesens“, ergänzt Ausbildungsleiter Patrick Schirmer. „Wir tragen hiermit nicht nur dem stetigen Technologiewandel und der zunehmenden Digitalisierung Rechnung, sondern können künftig auch besser auf extern gegebene Rahmenbedingungen wie zum Beispiel neue Rahmenlehrpläne und Zusatzqualifikationen der IHK und der DHBW reagieren und neue Ausbildungsberufe und Studiengänge abbilden. Auch haben wir nun die Möglichkeit, modernste Lehr- und Lernkonzepte anzuwenden und die Methoden des Prozess- und Projektlernens noch intensiver einzusetzen.“

Mit dem Umzug der kaufmännischen Ausbildung im Frühjahr 2020 in neue Räumlichkeiten und dem Bezug des neuen Ausbildungszentrums Elektronik im Winter 2020 hatte Handtmann bereits erste Schritte für die Modernisierung der beruflichen Erstausbildung von jungen Menschen sowie der Erwachsenenbildung gemacht. Mit dem Umbau weiterer Bestandsflächen und dem Bezug durch die Mechanikausbildung konnte die Gesamtinvestitionsmaßnahme im Juli nun abgeschlossen werden.

Auf einer Nutzfläche von rund 1600 Quadratmetern vereint das neue Ausbildungszentrum Mechanik einen Raum für Präsenzschulungen sowie einen separaten Raum zur Durchführung des CAD-/CAM-Unterrichts, von E-Learnings und digitalen Schulungseinheiten. Ein weiterer abgetrennter Bereich ist mit PC-Arbeitsplätzen für das Lernen in Projekten und Prozessen ausgestattet. In der neuen Werkstatt finden sich Lerninseln zum Realisieren moderner Schulungskonzepte sowie eine Insel mit einem Megamat-Werkzeuglager mit digitalem Werkzeugverwaltungssystem. Neben den CNC-Bearbeitungszentren aus dem bisherigen Bestand sind dort zudem fünf neue, höchsten Sicherheitsstandards entsprechende Standbohrmaschinen installiert. Darüber hinaus findet sich hier ein separater Bereich für Schweißarbeiten und für die Blechbearbeitung sowie ein Lernbereich, in dem die gewerblich-technischen Auszubildenden und dual Studierenden auch in additiven Fertigungsverfahren und in 3D-Messtechnik geschult werden können.