Handtmann eröffnet neue Gießerei in der Slowakei

Mit dem neuen Produktionswerk im slowakischen Kechnec hat die Biberacher Unternehmensgruppe Handtmann nach eigenen Angaben eine der modernsten Gießereien mit mechanischer Bearbeitung in Europa gebaut. Das Projekt „Grüne Gießerei“ setzt neue Standards in Sachen Nachhaltigkeit. Bei einem offiziellen Festakt mit geladenen Gästen wurde dieser Standort nun offiziell eingeweiht.

Am 23. August 2019 fand der Spatenstich für die neue, erweiterbare Fabrik statt. Inzwischen ist auf dem rund elf Hektar großen Grundstück direkt an der Autobahn nach Košice ein stattlicher Gebäude- und Hallenkomplex mit den zugehörigen Außenanlagen entstanden. In der ersten Ausbaustufe entstand eine Halle mit 210 Metern Länge und 80 Metern Breite, aufgeteilt in drei Hallenschiffe. In der Gusshalle finden sechs Druckgießmaschinen mit einer Schließkraft von je 3200 Tonnen Platz, die große und komplexe Kupplungs- und Getriebegehäuse für Hybridfahrzeuge fertigen können. Das zweite Hallenschiff steht für Logistikflächen und Unterstützungsbereiche wie Qualitätsprüfung, Instandhaltung, Medien- und Energieversorgung zur Verfügung. Im dritten Hallenschiff wurden Maschinen für die mechanische Bearbeitung der gegossenen Teile installiert.

Daneben hat Handtmann ein Büro- und Sozialgebäude errichtet, in dem sich Kantine, Pausen- und Umkleideräume befinden. In der ersten Ausbaustufe werden in Kechnec rund rund 160 Mitarbeiter beschäftigt.

Für künftige Anforderungen ausgerichtet

„Durch die Vergrößerung seiner Produktionskapazitäten hat sich der Geschäftsbereich Leichtmetallguss für zukünftige Anforderungen ausgerichtet“, so Firmenchef Thomas Handtmann. Druckguss-Bauteile würden immer komplexer, die Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit immer größer und die Ansprüche an nachhaltigere Produktionsverfahren immer höher. „Am Produktionsstandort Kechnec ist den Druckgusstechnologen und Anlagenplanern die Herausforderung, ökonomischen Erfolg, ökologische Verträglichkeit und gesellschaftliche Verantwortung in eine stimmige Balance zu bringen, in vorbildlicher Weise gelungen“, so Handtmann. Die eingesetzte, neueste Anlagentechnologie sorge für eine höhere Effizienz, kürzere Prozesszeiten und eine höhere Produktivität bei der Gussteileproduktion.

Notwendig wurde der Neubau unter anderem durch den Großauftrag eines internationalen Automobilzulieferers. Das neue Werk befindet sich auf Wunsch des Kunden in dessen unmittelbarer Nachbarschaft. Ein wichtiges Kriterium für den Zuschlag war das Zusammenspiel der unterschiedlichen Handtmann-Produktionsstandorte des Geschäftsbereichs. Nur durch die Symbiose der Standorte Biberach und Kechnec und den damit verbundenen Spezifikationen nach Maschinenklassen seien solche Aufträge abzubilden, so Handtmann.

Preis für Nachhaltigkeit

„Das gesamte Projekt wurde getragen von der sehr guten Zusammenarbeit zwischen allen Gewerken und allen Behörden sowie unseren Mitarbeitern aus Kosice und Biberach, was in Zeiten der Corona Krise im Jahr 2020 keine Selbstverständlichkeit war und uns alle auf eine ganz große Probe gestellt hat“, erklärt Wolfgang Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Handtmann Geschäftsbereiches Leichtmetallguss. Das Projekt „Grüne Gießerei Kechnec“ überzeugte auch eine Expertenjury und wird mit dem „Sustainability Award in Automotive 2021“ ausgezeichnet.