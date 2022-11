Handtmann empfängt die Weltmeister des Fleischerhandwerks

Das Butcher Wolfpack Team Deutschland ist Metzger-Weltmeister geworden. Die Handtmann Maschinenfabrik, die das Team unterstützt hatte, empfing die Weltmeister des Fleischerhandwerks nun in Biberach.

Handtmann entwickelt und produziert Technologielösungen für die Lebensmittelproduktion. Ihre Wurzeln hat sie in der Herstellung von Maschinen für das Metzgerhandwerk. Deshalb unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren als Gold-Sponsor des Butcher Wolfpack Team. Die „Wölfe“, wie sich das Team nennt, ist ein Zusammenschluss von Handwerksmetzgern, das an internationalen Wettbewerben teilnimmt. Im September gewann das Team die World Butchers‘ Challenge 2022 in Sacramento/USA, die Weltmeisterschaft des Fleischerhandwerks. In dem dreieinhalbstündigen Wettbewerb waren ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen zu zerlegen und zu rund 100 Produkten zu verarbeiten. Das deutsche Team wurde Gesamtsieger und gewann in vier weiteren Produktkategorien. Ein Teammitglied wurde in das All Star Team der Metzger-WM gewählt.

Als Anerkennung lud Handtmann nach Biberach ein. Beim Rundgang durch das Unternehmen überbrachte Jens Klemp, Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft, die Glückwünsche: „Sie sind das Aushängeschild eines modernen Fleischerhandwerks.“ Neben finanzieller Unterstützung stellte Handtmann kostenlos einen VF 608 plus Vakuumfüller für die Fleischerfachschule Augsburg bereit, wo man sich rund drei Jahre auf Sacramento vorbereitet hatte.

Viele Mitglieder des Butcher Wolfpack haben Handtmann-Technik in der heimischen Wurstküche, so auch Teamkapitän Dirk Freyberger: „Der Weg zur WM war ein Kraftakt. Ohne Unterstützung, wie wir sie von Handtmann erfahren haben, wäre das nicht zu schaffen gewesen.“