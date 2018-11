Handtasche aus offenem Auto gestohlen

Aus einem offenen Auto hat ein Unbekannter am Dienstag in Biberach eine Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, griff der Täter gegen 16 Uhr in der Karpfengasse zu. Er hatte leichte Spiel, da der VW Polo nicht verschlossen war.

In einem Hinterhof ließ er die geraubte Tasche zurück und lief weiter in Richtung Holzmarkt. Ein Zeuge hatte das Ganze beobachtet. Er schätzt den Täter auf ein Alter von ungefähr 20 Jahren und einer Größe von etwa 1,80 Metern Er hatte kurze schwarze Haare. Seine Haut war dunkel. Außerdem hat er gesehen, dass das Oberteil des Unbekannten grau war.

Die Besitzerin der Tasche stellte später fest, dass der Dieb den Geldbeutel aus der Tasche genommen hatte; mit der EC-Karte hoben der Unbekannte oder ein Mittäter am Bankautomaten Geld ab. Die Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) ist nun auf der Suche nach dem Täter und einem möglichen Mittäter.

Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen (www.polizei-beratung.de).