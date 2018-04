Handschuhe in Bäckereien sind kein Hygiene-Garant

Unzählige Teilchen, Brötchen und Bargeld gehen täglich durch die Hände von Bäckerei-Mitarbeitern – und das häufig ohne Handschuhe. Hygienetechnisch ist das unproblematisch, wie eine bundesweite Studie der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) bestätigt. Die Bäckereien in Biberach und Umgebung nehmen das Thema Hygiene zwar ernst, bewerten es aber nicht über.

Wie die BGN kürzlich herausfand, ist es fast egal, ob Bäckerei-Mitarbeiter Handschuhe tragen oder nicht. Für die Studie nahmen die Wissenschaftler Handschuhe, Fingerabdrücke und Backwaren unter die Lupe. Das Ergebnis: Die Keimbelastung ist in beiden Fällen unbedenklich. Auf Backwaren, die mit Handschuhen angefasst werden, tummeln sich pro Quadratmeter im Schnitt 15,1 Bakterien. Ohne Handschuhe liegt der Wert bei 14,8.

Handschutz nicht hautschonend

Anton Zoll, Geschäftsführer der Bäckerei Zoll in Ummendorf, hält Handschuhe schlichtweg für unpraktisch: „Sobald ein Mitarbeiter die Handschuhe abnimmt, muss er sich gleich wieder die Finger waschen. Wir schwitzen ja permanent.“ Der Handschutz sei nicht gerade hautschonend, ergänzt Zoll. In seinen Filialen trägt nur noch Handschuhe, wer Brötchen schmiert und belegt. Beim Bezahlen gibt es in der Filiale in Biberach auch einen extra Automaten. Hier kommen die Mitarbeiter erst gar nicht in Berührung mit Münzen oder Scheinen

In den Filialen der Bäckerei Traub aus Uttenweiler verzichtet man ebenfalls auf Handschuhe.

Ich spüre ja direkt, wenn die Hände verschmutzt oder klebrig sind. Dann wasche ich sie doch automatisch"

sagt Geschäftsführerin Gertrud Fetscher. Außerdem würden die Handschuhe zu viel Müll machen. Das sei unnötig – und vor allem umweltbelastend. Für die meisten Kunden sei es völlig in Ordnung, wenn die Backwaren ohne Handschutz eingetütet würden, berichtet Fetscher.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Stefan Grün von „Grün’s Backhaus“ in Biberach gemacht. Vor drei Jahren startete er eine Testphase, in der die Mitarbeiter Handschuhe trugen. Beim Bezahlen wurden die wieder abgelegt: „Wenn sie nicht gerade heiliger sind als der Papst, interessiert das die Kunden nicht.“ Kunden empfänden das An- und Ausziehen gar als Zeitverschwendung. Deswegen hat auch Grün die Handschuhe aus seiner Filiale verbannt.

Handschutz in Form von Tüten

Die Bäckereien wählen also in der Regel den Mittelweg. Süße Sachen werden mit der Zange gegriffen. Der Rest mit den blanken Händen, Servietten oder auch mit der Zange. Die Filialen der Mittelbiberacher Bäckerei Keim und Brecht bilden da eher die Ausnahme. Hier gibt es den Handschutz noch in Form von einfachen Plastiktüten. „In die Tüten kann man schneller rein und rausschlüpfen als in einen Handschuh“, sagt Inhaber Alexander Keim. Die Tüten werden etwa im Stundentakt gewechselt. Das ist auch schon seit einigen Jahren so.

Das Kunden-Feedback falle positiv aus, sagt Keim. Das gilt im Übrigen auch für die anderen Bäckereien. Die Hygiene biete zwar immer mal wieder Gesprächsstoff, Ärger aber kaum, sagt Gertrud Fetscher. Sie hat in ihrem Berufsleben nur zwei Kunden erlebt, die sich beschwerten und ihre Brötchen seitdem woanders einkauften. Auch Grün hat bislang keine negativen Erfahrungen gemacht: „Die meisten Kunden sind da nicht streng. Sie fassen ja auch selbst das Geld und anschließend die Backwaren an.“

Allgemein gibt es keine lebensmittelrechtliche Vorschrift, die Handschuhe vorschreibt. Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe spricht sich auch für Greifhilfen wie zum Beispiel Zangen aus. Zum einen weil die Studienergebnisse nachweisen, dass Handschuhe keinen Vorteil bringen. Zum anderen, weil Handschuhe selbst zum Hygienerisiko werden könnten. Unter Gummi oder Plastikhandschuhen würden die Hände schwitzen: „Wer die Handschuhe jetzt nicht schnell wechselt und die Hände trocknet, setzt die Haut an den Händen ihrem größten Widersacher aus: der Feuchtigkeit“, warnt die BGN.

Feuchtigkeit biete einen idealen Nährboden für Keimwachstum. Flüssigkeitsdichte Handschuhe würden der Haut auf Dauer schaden und könnten Hauterkrankungen hervorrufen. Sie sollten „deshalb nur zum Einsatz kommen, wenn es unbedingt notwendig ist.“ Durch Handschuhe fehle Mitarbeitern zudem das Gefühl für Verschmutzung. Wer Geld, Türgriffe oder Oberflächen direkt mit der Hand anfasst, bemerke Schmutz sofort und wasche sich häufiger die Hände.

