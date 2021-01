Handballer rechnen mit Saisonabbruch

Die Handballverbände in Baden-Württemberg halten weiter an ihrem Beschluss fest, dass der Spielbetrieb von der Baden-Württembergliga-Oberliga abwärts – falls wieder erlaubt – bis spätestens zum Wochenende 13./14. März wieder aufgenommen werden soll. Außerdem muss davor laut einer gemeinsamen Mitteilung des Handballverbands Württemberg (HVW), des Südbadischen Handballverbands (SHV), des Badischen Handballverband (BHV) und Handball Baden-Württemberg eine dreiwöchige Trainings-/Vorbereitungszeit erlaubt sein, das heißt ab dem 22. Februar. „Sollte bis Mitte März kein Re-Start möglich sein, wird die Saison wohl annulliert werden müssen.“ Dies hatten die Verbände ebenso bereits im Dezember mitgeteilt. Wie Vereinsvertreter aus der Region die Planspiele angesichts der Corona-Situation bewerten.

Hoffnung auf Fortsetzung

„Ich hoffe, dass die Saison, in welcher Form und wann auch immer, fortgesetzt werden kann. Dabei wäre es egal, ob in Turnierform gespielt oder die Saison überhaupt gewertet werden würde“, sagt Roland Kroll, Spielertrainer des Württembergligisten HRW Laupheim. „Wichtig wäre einfach nur, dass wieder gespielt werden kann, um sich wieder an die Bewegungen und Abläufe auf dem Parkett zu gewöhnen und damit Handball wieder ein Bestandteil des Alltags wird.“ Der 30-Jährige kann sich allerdings nur sehr schwer vorstellen, dass die Saison noch mal wie geplant fortgesetzt wird. „Der Zeitplan des Verbands ist gut überlegt, nach der Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar aber einfach nicht mehr einzuhalten“, so Roland Kroll. Nach der langen Pause bräuchte man mehr als drei Wochen Zeit zur Vorbereitung bei einem so körperbetonten Sport, weil sonst die Verletzungsgefahr einfach zu groß wäre. Nach Ansicht des HRW-Spielertrainers wäre es auf ganz vielen Ebenen schlimm, wenn die Saison nicht mehr weitergehen würde. „Dadurch ginge der Wettkampfrhythmus total verloren. Das hat man schon nach dem ersten Shutdown gesehen“, sagt der 30-Jährige. „Jetzt durch die WM kribbelt es wieder richtig, man merkt, was einem fehlt. Außerdem will man die Leute mal wieder Face to Face sehen.“

Regelmäßige Online-Teamkonferenzen

Was getan wird, um die Motivation hochzuhalten? „Wir haben ein mannschaftsinternes WM-Tippspiel gestartet. Es gab auch eine Online-Weihnachtsfeier. Das war toll“, so Roland Kroll. „Es gibt regelmäßige Online-Teamkonferenzen, um sich auszutauschen und um den Kontakt nicht ganz zu verlieren.“ Während des ersten Shutdowns habe man auch Online-Trainingseinheiten gemacht. „Das machen wir jetzt nicht. Ich sehe darin auch keinen Mehrwert, weil man ja nicht weiß, wann es losgeht. Jeder hält sich individuell fit.“ Die Stimmung in der Mannschaft sei gut. „Das merkt man auch an den Rückmeldungen der Spieler. Die meisten haben schon für die nächste Saison zugesagt, unabhängig davon, wie es mit der jetzigen Spielzeit weitergeht“, sagt der HRW-Spielertrainer.

„Planspiele der Verbände sind aktuell nicht mehr durchführbar“

„Ich glaube, die Planspiele der Verbände sind aktuell nicht mehr durchführbar. Die Vorbereitungszeit nach der langen Pause müsste länger sein als drei Wochen, mindestens vier. Sonst wäre die Verletzungsgefahr einfach zu groß“, sagt Tobias Baumgart, Linksaußen des Landesligisten TG Biberach. Das schwierige sei auch, wann man überhaupt wieder in die Halle dürfe. Der 33-Jährige kann sich nicht vorstellen, dass das vor März möglich ist. „Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gespielt wird aufgrund der Corona-Entwicklung und die Saison annulliert wird“, so Tobias Baumgart. „Das wäre zwar sehr schade, ist aber wohl am realistischsten.“

„Das geht aber sicher allen so“

Wie die Stimmung in der Mannschaft ist? „Es ist derzeit alles relativ ruhig, auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Zu normalen Zeiten ist da deutlich mehr los“, sagt der TG-Linksaußen. Jeder trainiere gerade für sich selbst, um sich fit zu halten. „Ich fiebere schon dem Tag entgegen, an dem wir uns alle wieder zum Training in der Halle treffen“, so der 33-Jährige. „Was am meisten fehlt derzeit, ist der persönliche Kontakt. Das geht aber sicher allen so.“

„Saison ist innerlich schon längst gelaufen“

„Für mich ist die Saison innerlich schon längst gelaufen“, sagt Andi Lamp, Rückraumspieler der in der Kreisliga A beheimateten SG Mettenberg. „Ich bin dafür, die Saison abzubrechen und zu annullieren und dann wieder bei Null im Herbst zu starten.“ Alles andere sei nicht mehr realistisch. „Wie soll denn ein sportlich belastbares Saisonergebnis überhaupt noch zustande kommen“, so der 32-Jährige. „Ich rechne aufgrund der Corona-Lage auch nicht damit, dass die Saison überhaupt noch fortgesetzt wird.“ Selbst wenn Mitte März wieder gespielt werden könnte, bräuchte es nach der langen Spiel- und Trainingspause nach Ansicht von Andi Lamp deutlich mehr Vorbereitungszeit als drei Wochen, sowohl sportlich als auch organisatorisch. „Man müsste ja auch die ganzen Helfer erst wieder zusammenbekommen“, so der SGM-Rückraumspieler. „Ich selber würde auch erst wieder spielen, wenn der Impfprozess deutlich weiter vorangeschritten und das Corona-Infektionsrisiko entsprechend minimiert worden ist.“

Stimmung hat gelitten

Die Stimmung in der Mannschaft hat laut dem 32-Jährigen schon gelitten unter der langen Pause. „In unserer Mannschafts-WhatsApp-Gruppe ist es sehr still geworden. Das ist auch eine Folge, weil man sich nicht mehr treffen darf aktuell“, sagt Andi Lamp. Als der Spielbetrieb noch im Gange war, habe es in der Gruppe richtig gebrummt. „Ich freue mich jedenfalls schon darauf, die Jungs mal wieder alle zusammen in der Halle auf dem Parkett zu sehen“, so der SGM-Rückraumspieler. „Oder sich einfach mal wieder nur zu treffen zwecks Teambuilding.“