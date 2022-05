Handball-Württembergliga: Biberacherinnen schlagen Schwaikheim

Die Württembergliga-Damen der TGB haben mal wieder einen Favoriten der Liga geärgert. Im letzten Heimspiel der Saison konnte man die Sportfreunde Schwaikheim nach einer guten Vorstellung mit 19:18 besiegen. Ausschlaggebend war eine überragende Torhüter- und Abwehrleistung.

Alle waren hoch motiviert, das letzte Heimspiel einer erfolgreichen Saison erfolgreich zu gestalten. Dass das nicht leicht werden würde, war allen klar, schließlich hatte man erst am vergangenen Wochenende gegen den gleichen Gegner eine knappe Niederlage einstecken müssen. Doch das Team, welches dieses Mal von Daniela Ruf und Nadine Hermann gecoacht wurde, ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen. Von Beginn an zeigte sich die Abwehr hellwach und auch Andrea Bretzel im Tor überzeugte mit vielen Paraden. Nach einem 0:1-Rückstand erzielten Jessica Haas, Nadja Maht und Leonie Kuhn die ersten TG-Treffer zur 4:3-Führung. Diesen knappen Vorsprung brachte man auch in die Pause (7:6). Die Zuschauer sahen wenig Tore, dafür tolle Abwehrreihen und ein spannendes Spiel.

Die Ansprache von Ruf/Hermann schien sehr gut gewesen zu sein, denn die Biberacherinnen kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine und erarbeiteten sich innerhalb von zehn Minuten einen Sieben-Tore-Vorsprung (15:8). Die Gäste stellten auf eine offensivere Abwehr um, was den Biberacherinnen dann im Verlauf des zweiten Durchgangs Sorgen bereitete. Den Vorsprung konnte man dann aber, wenn auch knapp, über die Ziellinie retten und mit 19:18 gewinnen. Die Krönung einer ohnehin tollen Saison, in der man immer wieder die Spitzenteams ärgern konnte. Ein Auswärtsspiel in Schmiden am nächsten Wochenende wird nun den Schlusspunkt hinter die Saison setzen.