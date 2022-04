Handball-Landesligist TG Biberach ist zu Hause Außenseiter

Die TG Biberach empfängt am Samstag den designierten Meister der Handball-Landesliga, die SG Lauterstein II. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der PG-Halle in Biberach.

Die Gästen führen nahezu uneinholbar die Tabelle mit 25:3 Punkten an und verfügen bei noch vier zu absolvierenden Spielen über fünf Punkte Vorsprung. Das Ziel der SG Lauterstein II wird zweifelsohne sein, auch die Punkte aus der PG-Halle mitzunehmen. Biberach muss sogar noch zweimal die Klingen mit den Gästen kreuzen, da das Spiel aus der Vorrunde der Pandemie zum Opfer fiel.

Im Gegensatz zu den Ambitionen der Lautersteiner sind die Rißstädter hinsichtlich des Themas Abstieg nach den Siegesserien der österreichischen Vereine noch nicht ganz sicher. Um Gewissheit zu haben, benötigt die TG aus den letzten vier Spielen noch mindestens einen Punkt. Allerdings sind in den verbleibenden Partien mit zweimal Lauterstein II und Saulgau sowie die gegen den Abstieg kämpfende SG Herbrechtingen-Bolheim diffizile Aufgaben zu erwarten.

Lauterstein II verfügt über ein sehr homogenes Team, nicht selten haben sich zehn oder mehr Spieler in die Torschützenliste eingetragen. Hier gilt es für die TG, im Kollektiv und mit einer aggressiven Abwehrarbeit dagegen zu halten. Von größter Bedeutung für Biberach dürfte auch das eigene Rückzugsverhalten werden. Die Favoritenrolle liegt zwar eindeutig bei den Gästen, allerdings sind die Biberacher Ausschläge sowohl in positiver und ab und an auch in negativer Richtung mitunter frappierend.

Damit der Ausschlag in die blau-gelbe Richtung gehen kann, muss jeder einzelne Spieler 100 Prozent abrufen. Welche Spieler dies tun sollten, ist wie in der Corona-Saison schon gewohnt noch nicht absehbar. TG-Coach Gabriel Senciuc muss auf alle Fälle auf Manuel Kruse, Julian Betz, Andreas Senciuc und Tilmann Kuss verzichten, hinter zwei bis drei weiteren Spielern stehen noch Fragezeichen.