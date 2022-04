Handball-Landesligist TG Biberach ist chancenlos

Eine deutliche 26:35 (10:16)-Heimniederlage haben die Landesliga-Handballer der TG Biberach gegen die SG Lauterstein II hinnehmen müssen. Die Gäste können nun am kommenden Donnerstag mit einem Sieg bei der SG Hofen/Hüttlingen die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen.

Die SG Lauterstein II agierte auch nahezu während der ganzen Partie in Biberach wie ein Champion, lediglich die erste Viertelstunde konnten die Rißstädter das Spiel offen gestalten. Durch Tore von Hadzic (3), Baumgart und Fimpel lag die TG in der zehnten Minute sogar mit 5:3 vorn. Bis dahin zeigte sich TG-Coach Gabriel Senciuc zufrieden. In der Folgezeit konnte Biberach gute Chancen aber nicht verwerten. Lauterstein II nutzte dies eiskalt aus und ging über 8:7 (14.) mit 12:8 (20.) in Führung. Bis zur Halbzeit blieb der designierte Meister dominant und nahm einen verdienten 16:10-Vorsprung mit in die Pause. Der TG-Psyche war dies nicht gerade förderlich, die SG Lauterstein II blieb somit in der zweiten Hälfte spielbestimmend und schraubte den Vorsprung kontinuierlich in die Höhe, um schlussendlich souverän mit 35:26 als Sieger vom Feld zu gehen.

Es ist wohl schon mehrere Jahre her, dass die TG eine derart deutliche Heimniederlage hinnehmen musste. Für Biberach geht es nun darum, dieses Spiel aus den Köpfen zu bekommen, um sich im letzten Heimspiel am 30. April gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim mit einer guten Leistung von der PG-Halle und den Fans verabschieden zu können.