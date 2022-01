Handball-Landesliga: TG Biberach gelingt sensationelles Comeback

Nach 20 Minuten Spielzeit dieser Partie der Handball-Landesliga hätte vermutlich niemand mehr auch nur einen Cent auf die TG Biberach gesetzt. Die SG Hofen/Hüttlingen hatte die Rißstädter quasi überrollt und lag mit sage und schreibe 12:4 in Führung. Nach einem sensationellen Comeback entschied die TG die Partie vor 160 Zuschauern aber noch mit 23:22 (9:15) für sich.

Dabei kam die TG zunächst gar nicht mal so schlecht ins Spiel, die Gäste legten zwar immer vor, Florian Kärcher und der achtfache Torschütze Farid Hadzic konnten zum 2:2 in der 7. Minute aber jeweils egalisieren. Danach brachten die Einheimischen das Spielgerät nicht mehr im gegnerischen Kasten unter, der Torhüter der Hofener wurde aufgebaut und regelrecht warmgeschossen. Im Gegenzug trafen die Gästespieler regelmäßig, innerhalb von 15 Minuten waren die Blaugelben daher mit acht Toren im Rückstand, ein Debakel drohte. Durch drei schnelle Tore abermals von Kärcher und Hadzic sowie Krais konnte die Differenz minimiert werden. Mehr war aber bis zum Pausentee nicht drin, ein frustrierendes 9:15 leuchtete zu diesem Zeitpunkt an der Anzeigentafel.

In der Halbzeitpause gab es ein ernsthaftes Gespräch berichtete Kreisläufer Simon Krais. Als taktische Maßnahme wurde zudem der siebte Feldspieler gebracht, was im Angriffsspiel neue taktische Optionen ermöglichte, die dann im wesentlichen genutzt wurden. TG-Torhüter Jonas Engler hatte nun neben dem notwendigen Spielglück praktisch immer eine Hand am Ball und vernagelte mit einer bärenstarken zweiten Halbzeit regelrecht das TG-Tor. Biberach verkürzte auf 12:16 in der 37. Minute und war fünf Minuten später beim 16:17 plötzlich in Schlagdistanz, die PG-Halle war nun hellwach und wurde zu einem weiteren Faktor.

Die TG glich dann auch zum 17:17 aus, es entwickelte sich nun ein regelrechter Krimi mit zunächst sich wiederholendem Drehbuch. Die Ostälbler legten jeweils ein Tor vor, Biberach glich umgehend aus. Dies wiederholte sich bis zur 56. Minute, ehe erneut der starke Hadzic per Siebenmeter seine Mannschaft erstmals überhaupt mit 22:21 in Front brachte. In dem Herzschlagfinale der letzten vier Minuten glich die SG nun ihrerseits per Siebenmeter aus und hatte dann 75 Sekunden vor Spielende Ballbesitz. Gästetrainer Jan Eglauer versuchte in einer Auszeit, sein Team neu zu justieren, dies misslang jedoch. Biberach wehrte den Angriff ab und ging abermals durch Hadzic zum 23:22 in Führung. Den Gästen verblieben noch knapp 30 Sekunden, Biberach blieb standhaft und tütete den umjubelten Sieg ein.

TG-Spieler Krais sah eine tolle Mannschaftsleistung und eine nie aufgebende und motivierte TG. Das Ergebnis und die Leistung ist umso bemerkenswerter, weil nahezu der komplette Biberacher Rückraum gefehlt hat (Fimpel, Mihai und Betz), zu allem Unglück meldeten sich kurz vor Spielbeginn noch Jans und Kehm krankheitsbedingt ab. Mit Botezatu, Böck und Kovacevic standen „Ersatzspieler“ auf der Platte, die zum Teil monatelang keinen Ball in der Hand hatten, aber durch ihre starke Performance dann zu einem Faktor wurden.