Handball, Landesliga: TG Biberach feiert souveränen Sieg

Mit einer geschlossenen und über weite Strecken dominanten Leistung haben Biberachs Landesliga-Handballer souverän die österreichischen Gäste von BW Feldkirch mit 34:26 (18:9) bezwungen.

TG-Coach Gabriel Senciuc zeigte sich somit sowohl ob der gebotenen Qualität als auch mit dem Ergebnis zufrieden. Insbesondere im Spiel 6:6 waren laut Senciuc deutliche Verbesserungen zu erkennen, TG-Youngster Luis Braun, der mit zwei Premieren-Toren und einem guten Spiel glänzte, bemängelte lediglich noch die mangelhafte Chancenauswertung seines Teams. Überhaupt zeigte sich Senciuc erfreut, dass Biberachs junge Spieler Braun, Tilman Kuss und Rudi Bottek ein gutes Match zeigten.

Dabei misslang der TG-Start in die Partie zunächst gründlich, nach nicht einmal vier Minuten lagen die Vorarlberger mit 4:1 in Front. Biberach beeindruckte dies allerdings wenig, Torhüter- und Abwehrleistungen stabilisierten sich in kürzester Zeit, die Rißstädter konnten dadurch mit schnellen Ballgewinnen und sehr guter ersten und zweiten Welle zu einfachen Toren kommen.

Die TG zündete hierbei ein wahres Feuerwerk, mit einem 9:1-Lauf bis zur 16. Minute und dem damit verbundenen 10:5-Zwischenstand war die halbe Ernte schon eingefahren. Auch in der Folgezeit ließen die Blau-Gelben bis zur Pause nicht locker, ein deutliches 18:9 leuchtete somit zur Halbzeit an der Hallenwand auf.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Biberach zunächst am Drücker, spätestens in der 40. Minute war beim 24:13 aus TG-Sicht die Messe dann gelesen. Ohne jemals noch in Gefahr zu kommen, gewann die TG gegen die abstiegsbedrohten Österreicher am Ende auch in der Höhe verdient mit 34:26.

Der 18-jährige Luis Braun zeigte sich glücklich über seine ersten Treffer im blau-gelben Trikot, attestierte seinem Team ein tolles Spiel mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Nicht wenige TG-Fans befanden auch den Biberacher Rückraum für sehr stark, Lukas Fimpel und Mihai-Marcel Sandu teilten sich hier an diesem Abend die Torjägerkrone mit jeweils acht Treffern. Erfreulich und auffällig zugleich war auch, dass sich jeder Biberacher Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnte.

So kann es aus Biberacher Sicht zeitnah weitergehen, zu ungewöhnlicher Zeit steht bereits am Freitag, 18. März, gegen die HSG Friedrichshafen/Fischbach das nächste Heimspiel an. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr in der PG-Halle.