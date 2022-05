Handball-Landesliga: TG Biberach feiert Sieg zum Abschied

Es war wie gemalt, die Heimspiele der Saison 2021/2022 enden für die Damen und Herrenmannschaft der TG Biberach mit Heimsiegen, annähernd ein halbes Jahrhundert Handball in der PG-Halle hat ein krönendes Ende gefunden. Unzweifelhaft war der 31:25-Erfolg der TG-Männer gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim auch ein toller Abschluss für das scheidende TG-Gespann Gabriel Senciuc und Arno Uttenweiler.

Dabei waren die Voraussetzungen für Biberach alles andere als günstig, mit den fehlenden Manuel Kruse, Simon Krais, Tilman Kuss, Andreas Senciuc und Julian Betz musste Trainer Senciuc einmal mehr improvisieren. Dies wollte zumindest in den ersten 30 Minuten nicht so recht gelingen, viele unvorbereitete Würfe und technische Fehler brachten die TG schnell in Rückstand, ein unbefriedigendes 4:7 leuchtete nach zwölf Minuten von der Hallentafel. Biberach kämpfte sich angetrieben vom überragenden Torhüter Petru Drenceanu wieder heran und verkürzte bis zur 24. Minute auf 8:9, einige einfache Fehler und Ballverluste nutzte die SG Herbrechtingen/Bolheim dann abermals eiskalt aus und stellte bis zum Pausentee auf 9:13.

TG-Trainer Senciuc justierte in der Halbzeit neu, brachte den siebten Feldspieler, Faris Hadzic und Mihai-Marcel Sandu tauschten ihre Positionen im Rückraum, was beide dann animierte, ein wahres Feuerwerk abzubrennen. Hadzic netzte mit brachialen Distanzwürfen mehrfach ein, während Sandu mit Körpertäuschungen die gegnerischen Abwehrspieler ein ums andere Mal narrte. Zugleich fuhr der vor dem Spiel verabschiedete Torhüter Drenceanu nun endgültig „den Bus vor seinen Kasten“. Das Biberacher Tor wurde so mehr oder weniger tabu für die Gäste.

Innerhalb von acht Minuten wurde der Vier-Tore-Halbzeitrückstand in eine 16:15-Führung verwandelt. Biberach spielte nun wie aus einem Guss, als der erneut starke Kärcher in der 47. Minute auf 24:20 stellte und eine Minute später Aushilfs-Abwehrchef Simon Kruse noch einen draufpackte, war die Messe gelesen. TG-Shooter Hadzic gab dennoch keine Ruhe und legte in den letzten zehn Minuten nochmals vier Treffer nach. Am Ende siegte die TG nach einer überzeugenden Leistung hochverdient mit 31:25.

Einziger, aber leider großer Wermutstropfen war, dass sich Spielmacher Lukas Fimpel wenige Sekunden vor Spielende verletzte und vermutlich für die nächsten Wochen ausfallen wird, was besonders im Hinblick auf das abschließende Derby in zwei Wochen gegen Saulgau extrem schade ist.

Bereits an diesem Dienstag, 3. Mai, um 20.30 Uhr geht es für die TG-Männer bei Meister SG Lauterstein II weiter.