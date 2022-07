Handball-Erstligist gastiert in Biberach zur Einweihung der Mali-Halle

Ein Highlight steht für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach zum Testspiel-Auftakt in der Vorbereitung an. Bei der Einweihung der neuen Mali-Sporthalle, der zukünftigen Heimspielstätte der TG, erwarten die Biberacherinnen am Samstag den Erstligisten aus Metzingen. Anpfiff der Partie wird um 17.30 Uhr sein. Vorab spielt Biberachs männliche A-Jugend um 15.30 Uhr gegen den Tus Schutterwald (Baden-Württemberg-Oberliga) und im Anschluss steigt das Derby der Landesliga-Männer der TG gegen den HRW Laupheim (Verbandsliga/Spielbeginn: 19.30 Uhr). Einlass ist nach TG-Angaben ab 14 Uhr.

Gerade zweieinhalb Wochen sind die TG-Frauen nach der Sommerpause wieder im Einsatz. Drei- bis viermal pro Woche wird nach Vereinsangaben in der Vorbereitung trainiert. „Die Mädels hinterlassen schon einen guten Eindruck, auch wenn wir noch am Anfang sind“, wird Nadine Hermann, die die Athletikteile im Training übernimmt, in der Mitteilung zitiert.

Mit Blick auf das Testspiel gegen den Bundesligisten Tus Metzingen sagt Florian Nowack, der Biberachs Frauenteam auch in der neuen Saison trainieren wird: „Wir wollen jede Minute genießen, konzentriert und kampfstark auftreten und einfach auch den Spaß nicht vergessen.“