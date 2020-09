Haltestellen in Mettenberg geändert

Wegen einer Sperrung in der Laupertshauser Straße in Mettenberg können die Haltestellen Mettenberg Rathaus und Mettenberg Fohrenweg ab Montag, 14. September, in beiden Richtungen nicht bedient werden. Für die Linien 5 und 215 Richtung Ellmannsweiler/Laupertshausen befinden sich in dieser Zeit die Ersatzhaltestellen Rathaus beidseitig an der Kreuzung Mettenberger Straße-Kuhberg. Das teilen die Stadtwerke Biberach mit.

Die Ersatzhaltestellen Fohrenweg werden beidseitig an die Kreuzung Kuhberg-Althof gelegt. Zusätzlich kann die Haltestelle Mettenberg im Winkel, Richtung Ortsmitte, von der Linie 5 mit Endziel Mettenberg nicht bedient werden.