Halloween trifft auf palliative Versorgung

Wolfram König aus Biberach ist sprachlos. An drei Abenden rund um Halloween sind mehr als 400 Menschen nach Bachlangen gekommen, um sich sein Gruselhaus anzusehen. Doch nicht nur das Halloween-Haus allein lockte so viele Interessierte an. Es ist die Geschichte, die dahintersteckt, die die Menschen berührte. Denn das alles machte er nur für seine Frau Tanja.

Tanja König ist zum zweiten Mal schwer an Krebs erkrankt. Ihr Wunsch war es, dass ihr Mann Halloween in diesem Jahr noch einmal ganz groß aufzieht. Deshalb verwandelte Wolfram König das Haus in ein gruseliges Halloween-Spektakel mit allem was dazugehört und lud alle Interessierten ein, sein Haus anzuschauen. Nebenbei wollte die Familie Spenden sammeln, und zwar für die Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung (SAPV) Biberach. „Diesen Menschen, die dort arbeiten, wollen wir unbedingt danken“, sagt Wolfram König. „Sie machen so viel für uns, keine Ahnung was wäre, wenn sie uns nicht so unterstützen würden.“ Insgesamt haben die Besucher 1700 Euro gespendet.

SAPV bekannter machen

Heike Heß, Koordinatorin der SAPV Biberach, kann es kaum fassen: „Ich hätte nie gedacht, dass so viel Geld zusammenkommt“, freut sich die gelernte Krankenschwester. „Am Anfang habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie das Thema palliativ denn in Verbindung mit Halloween wohl ankommt.“ Jetzt seien alle Zweifel beseitigt. Das bestätigt auch Tanja König, die zu Hause im Bett liegt: „Es kamen wirklich so viele Leute, die sehr interessiert waren und auch viel Anteilnahme gezeigt haben“, erzählt die 33-Jährige. „Es war wirklich sehr schön.“

Familie König ging es auch darum, die SAPV Biberach bekannter zu machen. Dafür ist Heike Heß sehr dankbar: „Viele haben Angst vor uns. Viele denken palliativ heißt sterben. Wir übersetzen palliativ aber mit Lebensqualität“, sagt die 45-Jährige aus Schemmerhofen. „Unser Job ist es, die Menschen zuhause zu versorgen, sodass sie nicht ins Hospiz und ins Krankenhaus müssen.“ So geht es auch Tanja König gerade, sie hängt zuhause in ihrem eigenen Bett am Tropf. Gebe es die Mitarbeiter der SAPV nicht, hätte sie ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. „Das Wichtigste ist für uns, dass wir sie daheim haben“, sagt Wolfram König. „Auch für die Kinder ist das wichtig, sie liegen dann zu ihr ins Bett.“

Auch Tanja König hat den Flyer der SAPV im Krankenhaus bekommen und ihn erst einmal zur Seite gelegt: „Ich gebe es zu, ich hatte auch Angst, aber jetzt bin ich sehr dankbar. Es war die richtige Entscheidung, dort anzurufen.“ Heike Heß kennt das: „Die Menschen wagen oftmals viel zu spät den Schritt, sich bei uns zu melden. Umso früher desto besser, dann können wir Vertrauen aufbauen und die Familie besser kennenlernen, das ist alles sehr wichtig.“

Die SAPV Biberach wurde 2010 von Dr. Leonid Basovski ins Leben gerufen. Mittlerweile sind dort acht Pflegekräfte und ein Arzt nahezu rund um die Uhr im Einsatz. Zusätzlich gibt es fünf weitere Ärzte, die sich bei der SAPV engagieren. Heike Heß ist von Anfang an dabei und koordiniert das Team: „Wir könnten locker noch Pflegekräfte einstellen, aber viele scheuen die Verantwortung.“

Pro Jahr werden rund 400 Menschen von der SAPV Biberach betreut. Jeder Patient hat einen gesetzlichen Anspruch auf diese Leistungen., dennoch sind Spenden notwendig: „Es geht darum, mal schnell unbürokratische Hilfe leisten zu können“, sagt Heike Heß. „Der Zeitfaktor spielt dabei auch eine große Rolle. Wir bleiben dann halt auch mal ein paar Stunden und verbringen Zeit mit den Menschen, das kann man sich in anderen Pflegeberufen kaum leisten.“ Und das spürt man auch, wenn man Heike Heß und Familie König zusammen sieht: „Wir kennen uns mittlerweile seit fünf Monaten“, sagt die SAPV-Koordinatorin. „Wir kommen zwar in richtig schweren Situationen zu den Menschen, aber wir lachen auch sehr viel zusammen.“