Hallenkreismeisterschaft: FV Bad Schussenried ist „sehr gut vorbereitet“

Die Vorrundengruppen und Termine im Überblick

Vorrunde

Freitag, 6. Januar, ab 10 Uhr:

Gruppe A: SV Mietingen, SGM Warthausen/Birkenhard, SGM Muttensweiler/Hochdorf, SV Rissegg, FC Mittelbiberach II.

Gruppe B: FV Bad Schussenried, SF Schwendi, SG Mettenberg, SV Bad Buchau, FC Wacker Biberach II.

Freitag, 6. Januar, ab 14.45 Uhr:

Gruppe C: FV Olympia Laupheim, SV Schemmerhofen, FV Bad Schussenried II, SV Eintracht Seekirch.

Gruppe D: FV Biberach, SGM Ertingen/Binzwangen, FC Mittelbiberach, FC Inter Laupheim.

Samstag, 7. Januar, ab 10 Uhr:

Gruppe E: SV Reinstetten, SV Ringschnait, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, FV Biberach II, FC Inter Laupheim II.

Gruppe F: SV Uttenweiler, SV Baustetten, SGM Rot/Haslach, SGM Mittelbuch/Ringschnait, Türkspor Biberach II.

Samstag, 7. Januar, 14.45 Uhr:

Gruppe G: SV Ochsenhausen, SV Baltringen, SV Dürmentingen, Türkspor Biberach, TSV Ummendorf II.

Gruppe H: TSV Riedlingen, TSV Ummendorf, FC Wacker Biberach, SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II.

Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag, 8. Januar, ab 9.30 Uhr. Das erste Viertelfinale ist für 15.15 Uhr terminiert, das erste Halbfinale für 16.30 Uhr. Das Endspiel ist für 17.40 Uhr angesetzt.

Alle Ergebnisse gibt es im Internet auf www.fussball.de und den Link zum Liveticker auf ww.fvs1921.de

Tagestickets für die Hallenkreismeisterschaft in Biberach gibt es nach Angaben des Ausrichters FV Bad Schussenried zum Preis von 5 Euro (Vorrunde am Freitag und Samstag) beziehungsweise 6 Euro (Zwischen- und Endrunde am Sonntag) vor Ort in der BSZ-Halle zu kaufen. Zudem gibt es auch eine Dauerkarte für 10 Euro.