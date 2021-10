Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Biberach 2022 abgesagt

Die für Anfang Januar 2022 geplante Hallenfußball-Kreismeisterschaft findet nicht statt, da die Corona-Pandemie eine sichere Planung nicht ermöglicht hat. Darauf haben sich die vier ausrichtenden Vereine mit dem Landratsamt verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung. In einer Onlinekonferenz sprachen sich die Vertreter der Vereine einstimmig dafür aus, den Wettbewerb aufgrund der unsicheren epidemiologischen Situation abzusagen und zu verschieben.

„Schweren Herzens haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, die Kreishallenmeisterschaften nach 2021 auch für 2022 abzusagen. Das Turnier lebt davon, dass möglichst viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele in der Halle mitverfolgen können. Dies wäre in der aktuellen Situation nicht sicher möglich“, wird Landrat Heiko Schmid in der Mitteilung zitiert. „Die Zahl der Zuschauer zu reglementieren, würde jedoch dem Turnier als Ort der Begegnung nicht gerecht. Schon jetzt freue ich mich aber auf den Jahresanfang 2023, wenn der FV Bad Schussenried Ausrichter des beliebten Turniers ist.“

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die ausrichtenden Vereine sowie das Landratsamt davon aus, dass die Kreishallenmeisterschaft 2023 wieder in gewohnter Form stattfinden könne. Die 2014 festgelegte Reihenfolge der ausrichtenden Vereine bleibt dabei bestehen: 2023 wird der FV Bad Schussenried die Kreishallenmeisterschaft ausrichten, 2024 dann die SGM Warthausen/Birkenhard als Nachfolger des TSV Warthausen, 2025 folgen der TSV Ummendorf und der SV Ringschnait und 2026 der SV Bad Buchau.