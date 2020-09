Hallenfußball-Kreismeisterschaft 2021 abgesagt

Die 34. Auflage der Hallenfußball-Kreismeisterschaft fällt coronabedingt im nächsten Jahr aus. Das haben der FV Bad Schussenried als Ausrichter und das Landratsamt Biberach gemeinsam entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Turnier war vom 2. bis 6. Januar 2021 in der Halle des Biberacher Berufsschulzentrums geplant.

„Die Entscheidung, dass das Hallenturnier am Anfang des kommenden Jahres nicht stattfinden kann, tut uns richtig weh. Wir wollten den beteiligten Fußballvereinen eine gute Plattform zum Austausch und den Zuschauerinnen und Zuschauern Hallenfußball vom Feinsten bieten. Coronabedingt lässt sich das derzeit nicht verwirklichen. Entsprechend den aktuellen Empfehlungen des Württembergischen Fußballverbandes und nach unseren eigenen Einschätzungen haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Das ist schade und bedauerlich. Das Virus macht aber leider keinen Halt vor solchen Veranstaltungen“, begründen Stefan Buck, Abteilungsleiter Fußball des FV Bad Schussenried und Landrat Heiko Schmid die Entscheidung übereinstimmend.

Im Herbst dieses Jahres wird sich das Landratsamt mit den Vereinen besprechen, die das Turnier in den nächsten Jahren ausrichten, wie es in den kommenden Jahren weitergehen soll. Das wolle man in der bewährten Einigkeit regeln.

Der FV Bad Schussenried hat das Turnier zum letzten Mal vor sechs Jahren mit großem Erfolg organisiert. Es war damals ein tolles Fußballfest. Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. „Wir wollten mit der Ausrichtung der Hallenkreismeisterschaft in das Jubiläumsjahr starten. Das ist leider nicht möglich. Wir werden uns jetzt auch innerhalb des Vereins abstimmen, ob und wie wir das Vereinsjubiläum dennoch feiern können“, ergänzt Buck.