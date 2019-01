Die oberschwäbischen Hallenbestenkämpfe der Leichtathleten werden am Samstag, 12. Januar, in Biberach ausgetragen. Beginn ist um 11 Uhr in der BSZ-Halle. Teilnahmeberechtigt sind Sportler des Jahrgangs 2007 und älter. Die Titel werden in den Disziplinen 50-Meter-Sprint, 60-Meter-Hürdenlauf, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen vergeben.

Nähere Informationen über die Veranstaltung gibt es unter www.leichtathletik-biberach.de