Hallenbad ist in den Ferien morgens offen

Die Stadtwerke Biberach öffnen das Hallensportbad in den Osterferien schon am Vormittag.

Zwischen 16. und 26. April ist das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet (Dienstag und Donnerstag von 9 bis 22 Uhr). Am Montag, 15. April, bleibt das Bad geschlossen. Am Ostersonntag ist das Bad ab 14 Uhr geöffnet, am Ostermontag bereits ab 9 Uhr.

Weitere Informationen unter Telefon 07351/30250-150, per Mail an info@swbc.de oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage www.swbc.de eingesehen werden.