Halle des BSZ steht als Notunterkunft für Menschen aus der Ukraine bereit

Die Einrichtungsmaßnahmen in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle des Berufsschulzentrums (BSZ) in Biberach sind abgeschlossen. Damit steht die Halle ab sofort als Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete bereit. In der Halle können etwa 170 Personen unterkommen. Sie bietet den Geflüchteten eine vorübergehende Wohnmöglichkeit. Nach wenigen Tagen sollen die Menschen auf andere Unterbringungen verteilt werden, teilt das Landratsamt mit.

„Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz unter der Leitung von Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller konnte die Halle innerhalb von drei Tagen herrichten. Nachdem der Messebauer den Schutzboden ausgelegt hat, haben freiwillige Helfer von Feuerwehr, THW und DRK am Freitagnachmittag die Betten aufgestellt, den Essensbereich eingerichtet und eine Spielecke für Kinder gestaltet“, so Landrat Dr. Heiko Schmid, der sich am Montag von der Notunterkunft vor Ort ein Bild machte.

Im vorderen Teil der Unterkunft wurde der Essensbereich aufgebaut. Außerdem befindet sich in diesem Bereich eine Spielecke für Kinder. Der Schlafbereich ist in vier Abschnitte mit Schlafkabinen unterteilt. Ebenfalls wurde ein Lager für Hygieneartikeln und Bettwäsche eingerichtet. Die vorhandenen Duschen und Toiletten dienen als Sanitärräume. Damit die Geflüchteten Kontakt mit der Heimat halten können, wurde die Halle mit 100 Lademöglichkeiten für Mobilfunkgeräte oder Tablets ausgestattet. WLAN ist in der gesamten Halle verfügbar. „In der Halle wurden außerdem Büroräume eingerichtet. Und auch durch den im Foyer aufgebauten Impfstützpunkt können Synergieeffekte direkt vor Ort genutzt werden“, so Schmid.