Die Frauen des FC Wacker Biberach empfangen im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals den FC Bellamont. Das hat die Auslosung am Rande der Bezirkshallenmeisterschaft in Hochdorf ergeben. Im zweiten Halbfinale hat der TSV Warthausen den SV Mietingen I zu Gast. Spieltag ist am Ostersamstag, 20. April 2019 (Anstoß: 14 Uhr).