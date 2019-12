Angelina Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) hat beim WGV-Tennis-Cup, der württembergischen Jugendmeisterschaft, in der Altersklasse U14 das Endspiel verpasst. Im Halbfinale unterlag die Nummer eins des Felds im Bundessstützpunkt/Landesleistungszentrum in Stuttgart-Stammheim der an Position vier eingestuften Charlotte Rösch (TC Doggenburg) in zwei Sätzen (5:7, 4:6).

Rösch machte nach dem Sieg gegen Flachs noch ihr Meisterstück, sie siegte mit 6:4, 7:5 gegen die an zwei gesetzte Valentina Steiner (TEC Waldau) im Endspiel.