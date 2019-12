Hahn informiert über Stand bei Volksbegehren „Pro Biene“

Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn hat bei der Mitgliederversammlung des Grünen-Kreisverbands Biberach über den aktuellen Stand beim Volksbegehren „Pro Biene“ informiert. Zuvor wurden die üblichen organisatorischen Dinge zügig besprochen, auf die Gründung des Ortsverbands Laupheim geblickt und angekündigt, im nächsten Jahr einen Ortsverband in Biberach folgen zu lassen.

Zu Beginn seiner Ausführungen war es Hahn dann wichtig, festzuhalten, dass das oft verglichene bayrische „Bienenschutzvolksbegehren“ in großen Teilen den derzeitigen Gesetzesstand aus Baden-Württemberg widerspiegle. Nach heftigen Widerständen vor allem der Landwirtschaft habe die Landesregierung im Oktober elf Eckpunkte festgelegt, denen die Bauernverbände genauso zustimmen konnten wie die Naturschutzverbände. Mit dem Eckpunktepapier habe die Landesregierung das von der Initiative „Pro Biene“ angestoßene Volksbegehren „Rettet die Bienen“ zu einem guten Kompromiss weiterentwickelt.

Mit einem eigenen Gesetz zum Schutz der Artenvielfalt in Baden-Württemberg soll die biologische Vielfalt gestärkt und die bäuerliche Landwirtschaft mit ihrer regionalen Erzeugung gesichert werden. Jetzt komme es darauf an, die Eckpunkte so in Gesetzesänderungen, Regelungen und Förderungen umzusetzen, dass das Anliegen des Volksbegehrens erreicht wird und gleichzeitig die Landwirte gut damit leben können. Hahns Wunsch dabei ist, dass die Eckpunkte bei den Unterstützern des Volksbegehrens, den Bauern und darüber hinaus auch insgesamt eine breite gesellschaftliche Akzeptanz finden. Ein wichtiger Eckpunkt sei die Umsetzung des Biotopverbunds, der für alle Kommunen verpflichtend werden soll. Ziel sei es, den Biotopverbund in der freien Landschaft zu verbessern. Das Land stellt Fördermittel für die hierfür nötigen Planungskosten bereit.

Die nächsten Schritte, die Eckpunkte gemeinsam mit Bauern und Naturschutzverbänden in einen konkreten Gesetzesentwurf zu verwandeln, sind nach den jüngsten Bereitschaftsbekundungen der Bauernverbände durchaus erfolgversprechend. Bei der anschließenden durchaus kontroversen Diskussion auch mit einigen anwesenden konventionell wirtschaftenden Bauern ging es auch um Punkte wie Flächenversiegelung, Humusaufbau und dem „Anschein der landwirtschaftlichen Alleinschuld“ am Insektenschwund. Hier stellte Hahn klar, dass es sicher auch andere Faktoren gebe, der Landwirtschaft aber alleine durch die Flächenverteilung schon die größte Verantwortung zukomme.