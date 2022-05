Händel-Konzert in Ummendorf und Rot an der Rot

Die Musik von Georg Friedrich Händel können Interessierte an zwei Konzertterminen verfolgen: Am Samstag, 14. Mai um 19 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Verena in Rot an der Rot und am Sonntag, den 15. Mai um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Johannes Evangelist in Ummendorf.

Von der Künstlern vorgetragen wird das Werk Isreal in Egypt – ein Oratorium von Georg Friedrich Händel in drei Teilen. Unter anderem wirken beim Konzert Verena Gropper als Sopran, Anne Bierwirth als Alt und Christos Pelekanos als Bass mit. Die Leitung hat Klaus Brecht inne.

Der Eintritt kostet 25 Euro. Ermäßigte zahlen 15 Euro. Der Vorverkauf ist bereits gestartet: Entweder per Mail an tritonus-kammerchor@gmx.de oder bei Abholung an der Lesebar in der Schloßstraße in Ochsenhausen oder im Weltladen in der Biberacher Schadenhofstraße. Für die beiden Konzerte gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.