Höhepunkt wird der Ausflug nach Südtirol

Zu Beginn der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Ringschnait ist erst einmal gesungen worden. Der Vorstand trug das Albvereinslied vor und animierte die Gäste zum Mitsingen.

Vertrauensmann Günther Segmiller konnte bei der Hauptversammlung 58 Mitglieder und Gäste sowie den Gauvorsitzenden Jürgen Ott, seine Stellvertreterin Helga Tröster, Stadtrat Otto Deeng und die Vertreter der örtlichen Vereine begrüßen. Bei der Totenehrung wurde der verstorbenen Mitglieder Josef Giefel und Franz Kuon gedacht.

Anschließend berichtete Schriftführerin Angelika Hofer von 13 Halbtageswanderungen und drei Tageswanderungen im Jahr 2018, an denen 568 Wanderer teilnahmen und insgesamt 117 Kilometer zurücklegten. Der sehr abwechslungsreiche Bericht des Naturschutzwartes Franz Hartmann über die Natur in Wald, Feld und Flur belegte, dass der Albverein Ringschnait 82 ehrenamtliche Arbeitsstunden mit zahlreichen Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz aufgewendet hat, um Lebensräume für bedrohte Arten zu schaffen und erhalten. Der Bericht von Wegwart Lothar Kuhn erläuterte die vom Albverein ausgeschilderten Rot-Kreuz-Wege. Hier handelt es sich um Querwege zwischen zwei Hauptwanderwegen. Der von ihm betreute Weg führt von Ringschnait nach Ochsenhausen zum Krumbach. Der Weg ist an den Wegkreuzungen mit einem Rot-Kreuz-Zeichen gekennzeichnet, sodass die Wanderer ihr Ziel ohne Probleme erreichen. Die Zeichen müssen ab und zu erneuert oder freigeschnitten werden, wofür er jedes Jahr für alle seine Wege rund 30 Arbeitsstunden aufwendet.

Danach stellte die Wanderwartin Gerlinde Münst den Wanderplan für 2019 mit neun Halbtages-, zwei Tages-, sowie einer Früh- und einer Abendwanderung vor. Der Höhepunkt in diesem Jahr wird der viertägige Ausflug nach Südtirol im Oktober sein. Kassierer Gustav Boscher verzeichnete ein Minus in der Kasse, das der Verein hoffentlich in diesem Jahr ausgleichen könne. Von den Kassenprüfern wurde eine korrekte Kassenführung bestätigt und Stadtrat Otto Deeng übernahm die Entlastung. Wahlen standen in diesem Jahr keine an.

Vertrauensmann Günther Segmiller konnte dieses Jahr drei Mitglieder ehren: Erich Daiber, Franz Kehrle und Reinhold Maier sind seit 40 Jahren dabei. Christian, Gerlinde und Miriam Boscher, Herta Gerster, Inge und Jürgen Ott (Gauvorsitzender), Hans Rehm und Holger Wendorff wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.